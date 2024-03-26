"Нет достаточного количества оружия, потому что его не предоставили": Кулеба о помощи ВСУ от Запада

Глава Министерства иностранных дел согласился с утверждением журналистов о том, что западные партнеры иногда хотят, чтобы Украина воевала со "связанной за спиной рукой".

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность тем, что действия союзников не всегда соответствуют их заявлениям. В частности, глава МИД призвал предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом Кулеба сказал в интервью изданию Politico.

Министр иностранных дел отметил, что Киев выражает благодарность за всю поддержку от западных союзников. Однако в то же время Кулеба подчеркнул, что необходимо предоставление более существенной поддержки Украине для ее успешного противостояния агрессии Российской Федерации.

В частности, он призвал партнеров передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые являются самой эффективной системой обороны от российских баллистических ракет.

Кроме того, Кулеба выразил обеспокоенность тем, что действия союзников часто не согласуются с их заявлениями, и отметил, что с увеличением продолжительности полномасштабного вторжения, они возвращаются к привычному способу ведения политики.

На вопрос журналистов, не кажется ли украинскому министру, что западные союзники иногда хотят, чтобы Украина воевала со "связанной за спиной рукой", он согласился с этим.

Кулеба отметил, что союзники оружие не предоставляют или дают с опозданием или в недостаточном количестве, а потом говорят, что Украина не может победить.

"Но, друзья, вся эта картина реальности, которую вы рисуете для себя, является следствием одного простого факта — у украинских солдат нет достаточного количества оружия, потому что вы его не предоставили", — сказал глава МИД.

Напомним, в этом же интервью Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не просила об отправке военных НАТО на свою территорию, однако западным партнерам следует осознать, что "такой день может наступить".