Новое громадное оружие РФ весит 3,3 тонны: но опасаться стоит других, — Forbes

По словам журналистов, неизвестно, есть ли у российских ВВС бомбардировщики для новых бомб ФАБ-3000 с крыльями и спутниковым наведением.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу недавно инспектировал оружейные заводы в Нижнем Новгороде. На общем фоне выделялся боеприпас весом больше 3000 кг: за новой разновидностью бомбы КАБ не было видно рабочих, которые с ней возились. Об этом пишет Forbes.

ФАБ-3000 дополнена крыльями и спутниковым наведением. По словам российского полковника в отставке Виктора Литовкина, это очень мощные бомбы, которые вызывают огромные разрушения.

Но, ко всему прочему, планирующая бомба громоздкая и, вероятно, недостаточно дальнобойная. По словам журналистов, о ФАБ-3000 беспокоиться не стоит, вместо этого опасения по-прежнему вызывают корректируемые бомбы, которые пригодны для повседневного использования в боестолкновениях: ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500.

Российские ВВС практически не участвовали в первом полугодии полномасштабной войны. В отличие от большинства западных ВВС, российские не инвестировали значительные средства в высокоточные боеприпасы большой дальности. Но положение начало меняться в прошлом году. С помощью выдвижных крыльев и комплектов спутникового наведения неуправляемые российские бомбы превратились в грубый аналог американского JDAM (Joint Direct Attack Munition) и французских Hammer.

С их помощью российские истребители-бомбардировщики Су-34 могут сравнивать с землей украинские позиции, при этом не попадая в зону действия мощных средств ПВО.

Бомбы ФАБ-3000

Корректируемые бомбардировки сейчас уже стали частью стандартной тактики ВС РФ и ключом к скромным территориальным завоеваниям в ходе дорогостоящего зимне-весеннего наступления.

В этом году россияне сбросили 3500 бомб ФАБ-500, -1000 и 1500, по словам украинского генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка это в 16 раз больше, чем в прошлом.

ЗРК Patriot нужны на передовой

У Patriots — лучших средств ПВО в арсенале Украины — радиус действия до 140 км, что позволяет поражать бомбардировщики с корректируемыми бомбами до того, как они их выпустят. Но только, если экипаж ЗРК развернуть на линии фронта.

Судя по всему, именно это и произошло в феврале, когда украинские ПВО ежедневно сбивали по одному российскому самолету на протяжении 13 дней. Но, отмечают журналисты, передислокация закончилась катастрофой примерно 9 марта, когда российский беспилотник заметил экипаж Patriot в 30 км от передовой и дал сигнал о запуске баллистической ракеты "Искандер", которая взорвала по меньшей мере две пусковые установки.

ВСУ отвели уцелевшие средства ПВО, а россияне возобновили беспощадные бомбардировки ФАБами и КАБами. Среди прочего, бомбам добавили новый комплект крыльев с увеличенной дальностью до 60 км, что еще больше усложнило задачу.

Учитывая относительную неуязвимость, с которой российские ВВС бомбят украинские позиции и массовые поставки ФАБ-500, -1000 и 15000, у россиян нет веских причин ставить на вооружение боеприпасы весом 3,3 тонны.

"Они представляются слишком мощными для ударов по украинским позициям", — сообщили аналитики из CIT.

Основная сложность в том, что ФАБ-3000, вероятно, не поместится под крылом Су-34. Российским ВВС, возможно, придется добавить гигантские корректируемые бомбы на бомбардировщики Ту-22М.

Применение 3,3-тонного боеприпаса — это, скорее, рискованное излишество, учитывая, насколько разрушительны использующиеся корректируемые бомбы меньшего размера.

Напомним, что Сумская область страдает от авиабомб, однако наступать россиянам некем.

Также сообщалось, что эксперт объяснил, что Путин имел в виду под "санитарной зоной". По словам экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, ВС РФ стирают села КАБами.