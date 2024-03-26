Электромагнитная пушка на истребителе: в РФ все еще фантазируют по поводу проекта МиГ-41

Российские инженеры грозятся оснастить "перспективный" перехватчик многоцелевым ракетным комплексом, способным справиться с "гиперзвуковыми боеприпасами с несколькими боеголовками".

В России начали говорить о "расширении границ авиационной техники" в контексте создания истребителя 6-го поколения — МиГ-41. Российские конструкторы фантазируют о возможностях самолета, который должен действовать не только в атмосфере, но и на низкой космической орбите, еще и вооруженный при этом электромагнитно-импульсной (ЭМИ) пушкой. Об этом говорится в материале Bulgarian Military.

Инженеры из РФ, пишут обозреватели, вероятно, вдохновились вполне заслуженным авторитетом МиГ-31 — самолет в свое время был грозным сверхзвуковым перехватчиком, во всяком случае теоретически. Последующие усовершенствования самолета привели к появлению вариантов МиГ-31М и МиГ-31К — последний стал носителем российской сверхзвуковой ракеты "Кинжал".

В результате модернизации данная машина также получила топливный бак емкостью 300 литров, усовершенствованную РЛС "Заслон-М" и возможность нести шесть ракет класса "воздух-воздух". Но МиГ-31М так и не дошел до крупносерийного производства, так как самолет стал "жертвой экономического хаоса, характерного для 1990-х годов".

Сверхзвуковой перехватчик МиГ-31К

Проект МиГ-41 — фантазии и реальность

Между тем в росСМИ просочилась информация, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ якобы готовятся поднять в воздух перехватчик нового поколений МиГ-41 к 2025 году. Это фактически означает, что у россиян уже на подходе прототип, который проходит, вероятно, последнюю стадию строительства.

Обозреватели со ссылкой на российские источники отмечают, что главной задачей разработчиков является доработка импульсно-детонационного двигателя (ИДД), который будет приводить в движение самолет.

"Несмотря на прогресс, мы здесь вступаем на неизведанную территорию. Могут возникнуть вопросы о ресурсах, необходимых для управления износом двигателя, учитывая исключительно динамическую нагрузку, которую он будет выдерживать", — цитируют эксперты российский технический журнал "Сфера".

Предположительно, речь идет о двигателе Р-579-300 с максимальной взлетной тягой 12300 кгс от Авиамоторного научно-технического комплекса (АМНТК) "Союз". При этом стоит отметить, что данная силовая установка изначально предназначалась для сверхзвуковых пассажирских самолетов и уже обладает развитым газогенератором, позволяющим достигать скорость 4,3 Маха.

Слухи о передовом вооружении

Еще одним "нововведением" может стать оснащение МиГ-41 ЭМИ-пушки в качестве эффективного средства сдерживания беспилотных летательных аппаратов. Эта разработка представляет собой серьезную угрозу в ситуации, когда БПЛА задают тон в современной войне.

Кроме того, по информации российских пропагандистов, на МиГ-41 может быть установлен многоцелевой ракетный комплекс-перехватчик, способный справиться с "гиперзвуковыми боеприпасами с несколькими боеголовками".

Несмотря на все громогласные заявления открытым остается главный вопрос — когда новый "МиГ" будет представлен на всеобщее обозрение.

"Если МиГ-41 успешно выполнит свой первый полет к 2025 году, то, как ожидается, он будет полностью готов к эксплуатации к 2030 году. Такая срочность, по-видимому, вызвана тем, что производство двигателей для существующего МиГ-31 прекращено, а оставшиеся ресурсы быстро исчерпываются", — подытожили эксперты.