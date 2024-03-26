Чешские волонтеры передали ВСУ 1000 гранатометов RPG-75M (видео)

Оружие передано в рамках инициативы "Подарок для Путина" и приурочено к 55-ой годовщине вторжения войск СССР и стран Варшавского договора в Чехословакию.

В рамках инициативы "Подарок для Путина" чешские волонтеры передали бойцам Вооруженных сил Украины 1000 противотанковых гранатометов RPG-75M. Для этой цели в декабре прошлого года было собрано 900 тысяч евро — такую сумму удалось собрать за два месяца. Об этом 25 марта чешские волонтеры сообщили в соцсетях.

Поставка противотанковых средств приурочена к 55-ой годовщине вторжения войск СССР и стран Варшавского договора в Чехословакию. Отмечается, что оружие будет передано 41-ой механизированной бригаде ВСУ.

В настоящее время в рамках инициативы волонтеры собирают деньги на закупку 10 тонн пластиковой взрывчатки для украинских FPV-дронов.

Основные характеристики RPG-75M

Оригинальный Чехословацкий одноразовый РПГ был разработан в 1970-х годах. Оружие предназначено для уничтожения бронетехники с помощью 68-мм кумулятивных гранат.

Пусковое устройство гранатомета выполнено в форме телескопической трубы с прицельным, спусковым и ударным механизмами. Для наведения гранатомета на цель используются складной прицел и мушка.

В настоящий момент RPG-75 производятся на мощностях компании ZEVETA Bojkovice.

Гранатомет имеет следующие характеристики:

вес -3,2 кг;

калибр боеприпаса — 68 мм;

длина пускового устройства в сложенном состоянии — 630 мм;

длина пускового устройства в разложенном состоянии — 890 мм;

максимальная дальность полета гранаты — 1 000 м;

эффективная дальность полета гранаты — 300 м;

бронепробитие — 300 мм.

Ранее сообщалось, что Исландия присоединилась к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженніх сил Украины. Кроме боеприпасов правительство страны профинансирует закупку экипировки для украинских женщин-военнослужащих.