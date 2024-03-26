"Началось пробуждение": РФ атакует Европу через 2-4 года, если победит в Украине, — Ходжес

По словам экс-главнокомандующего войсками США в Европе, Запад спал с 2008 года, когда началось вторжение Кремля в Грузию. Теперь же стоит не допустить "перехода на следующий уровень". НАТО нужно готовиться уже сейчас.

Все чаще появляются разговоры о том, что Россия в течении нескольких лет может напасть на одну из стран НАТО. Произойти это может в случае, если противнику удастся получить успехи в Украине. На эту тему высказался также генерал-лейтенант, бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью BBC.

На вопрос о том, сможет ли вторжение в Польшу или Балтию разбудить Запад он ответил, что уже не знает, что нужно сделать Кремлю, чтобы это произошло. Дело в том, что многие годы мир не обращал внимания на действия российского президента Владимира Путина.

"Мы спали, были лунатиками, с тех пор как россияне вторглись в Грузию в 2008 году. Думаю, что действительно началось пробуждение. Я думаю, что вероятность осуществления Россией атаки, — чего-то большего, чем она уже делает с дезинформацией, кибербезопасностью и нарушением воздушного пространства, — перехода на следующий уровень будет зависеть от того, будут ли россияне считать, что мы не готовы, не объединены, что мы никак не будем отвечать. Ведь именно так это было в прошлом. Тогда, думаю, риск возрастает", — заявил Бен Ходжес.

Отдельно американский генерал добавил, что если России удастся заполучить успех в Украине, тогда она может перейти куда-то еще через 2-4 года. Такая возможность вполне существует.

При этом, для осуществления такого сценария с нападением на НАТО им многое придется поменять. Их будет волновать, чем Альянс ответит на агрессию и будут ли оправданы их действия. Именно поэтому, считает генерал, нужно готовиться.

В то же время, если Соединенные Штаты продолжат помогать Европе и Украине, то этого не случится. Соответственно, нужно делать все, чтобы Киев победил в этом противостоянии.

"Меня всегда вдохновляют украинские солдаты, украинский народ, потому что из истории мы знаем, что война — это испытание воли, но это также испытание логистики. И мы должны помочь Украине с необходимой логистикой. 2024 год — год промышленной конкуренции. И мы должны помочь Украине выиграть эту промышленную конкуренцию, получить амуницию и техническое обслуживание, и в то же время атаковать российскую логистику. Если это произойдет, Украина выиграет", — подытожил Бен Ходжес.

Напомним, 22 марта сообщалось, что у Запада есть 5 лет на подготовку к обороне, о чем заявил немецкий генерал Карстен Бройер. По его словам, текущая военная ситуация в Украине не позволяет говорить о "замораживании" конфликта. При этом Москва может готовить новую агрессию против стран НАТО.