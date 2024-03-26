Немецкие ученые обвиняют партийное руководство и главу правительства в серьезных ошибках в отношениях с Путиным.

Немецкие ученые написали коллективное обращение к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и провластной партии СДПГ об ошибках в отношениях с руководством России. Об этом пишет немецкий Bild, в распоряжении которого оказалось это письмо.

Как сообщает издание, под этим обращением поставили свои подписи ученые, которые, как и сам Олаф Шольц, состоят в Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Среди них историк, доктор наук Генрих Август Винклер, доктор медицины, писатель Мартин Винклер, архитектор, промышленный дизайнер Дирк Шуман, историки Габриэле Лингельбах и Ян К. Берендс и др.

В письме ученые обвиняют партийное руководство и канцлера Германии в серьезных ошибках в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы с растущей обеспокоенностью наблюдаем за позицией СДПГ в отношении агрессивной войны России против Украины. Аргументы и оправдания всегда произвольны, беспорядочны и часто фактически неверны", — пишут эксперты, имея в виду канцлера, а также лидеров партии и парламентских групп.

Основные тезисы ученых

Авторы письма считают, что координация с союзниками у Германии "недостаточна", а Путин в то же время "расценивает это лишь как призыв к действию".

Кроме того, бесполезно объяснять, что Германия точно не сделает для поддержки Украины.

"Когда канцлер и партийные лидеры проводят красные линии не для России, а лишь для немецкой политики, они существенно ослабляют немецкую политику безопасности и играют на руку России", — подчеркивают ученые.

Историки уверены, что СДПГ склонна к "крайне опасному отрицанию реальности".

"Путин прекратит войну, только если противопоставить ему необходимую силу. В СДПГ этого еще не поняли", — считают авторы обращения.

Ключевой вывод ученых

Ученые делают фундаментальный вывод о том, что социал-демократы до сих пор не очистили свое "российское болото". Они считают, что внутри СДПГ отсутствует честный анализ ошибок политики в отношении России последних десятилетий. Это, по мнению авторов обращения, указывает на отсутствие расследования "связей различных товарищей с российскими интересами и ошибочной энергополитики", которая привела Германию "к фатальной зависимости от Москвы".

Отдельного порицания заслужил от ученых лидер парламентской фракции социал-демократов Рольф Мютцених, призывавший к "заморозке" войны.

"Фатальное требование, которое означало бы окончание войны в пользу нападающего", — констатируют они.

7 марта издание Politico сообщило, что немецкий канцлер Олаф Шольц хочет заставить Киев пойти на переговоры с Москвой, поскольку "все зашло слишком далеко". Таким образом, политик продолжает отказываться поставлять Украине ракеты Taurus.

К тому же 14 марта Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что Берлин усилит поддержку Украины.