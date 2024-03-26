"Следующие 5-6 месяцев могут быть критическими": ВСУ не хватает снарядов и людей, — The Economist

В издании предупредили, что в ближайшие несколько месяцев ВС РФ могут усилить наступление. В то же время Украина имеет проблемы с оружием, мобилизацией и оборонительными сооружениями.

Украинские Силы обороны испытывают недостаток боеприпасов и живой силы на передовой. В то же время ВС РФ не снижают давления и могут даже усилить наступление. Об этом говорится в статье The Economist.

В СМИ предупредили, что есть "тревожная вероятность" нового наступления ВС РФ в ближайшие несколько месяцев. Враг может пробить оборону и продвинуться вглубь.

Российские оккупанты усиленно давят сразу на нескольких направлениях после захвата Авдеевки. Им удалось продвинуться на 7–10 километров к западу от города. Двигаясь вперед, захватчики пытаются не дать Украине укрепить оборонительные рубежи, но больший "толчок" прогнозируют летом.

"Следующие пять–шесть месяцев могут быть критическими", — отметил аналитик Rochan Consulting и автор сайта Ukraine Conflict Monitor Конрад Музыка.

По его мнению, приоритетами для Украины являются "живая сила, укрепления и боеприпасы". Однако в издании проинформировали, что Силы обороны страдают от "острого снарядного голода".

"Активным использованием беспилотников украинцы смогли частично компенсировать нормированные снаряды. Но беспилотники не могут сосредоточить огонь так, как артиллерия", — говорится в материале.

Сообщается, что ВС РФ выпускают по всему фронту не менее пяти снарядов на каждого защитника. Сейчас в России производятся примерно три миллиона артснарядов в год, а также получают дополнительное оружие от КНДР и Ирана. В то же время Европа должна произвести за 2024 год только 1,4 миллиона снарядов, а в следующем году — два миллиона.

"Лучшей перспективой для облегчения положения Украины является инициатива, над которой чешское правительство тихо работает с начала войны. Чехи рыскали по миру в поисках боеприпасов и сейчас приобрели около 800 000 снарядов", — подчеркнули журналисты.

Ожидается, что снаряды, которые уже начали поступать в Украину в небольших количествах, позволят оборонцам "передохнуть" в течение нескольких месяцев.

"Дефицитом являются и другие виды боеприпасов. Украине опасно не хватает средств противовоздушной обороны", — отметили в СМИ.

Украина "срочно" нуждается в дополнительных средствах, чтобы наносить удары по Крыму и логистическим центрам в тылу врага. В издании предположили, что "значительная часть" крылатых ракет Storm Shadow и Scalp уже была использована.

"Украине также не хватает танков и других боевых машин, хотя есть определенная надежда, что Америка сможет прислать ей сотни законсервированных боевых машин Bradley, не требуя дополнительных денег от Конгресса", — говорится в статье.

Проблема, за которую предлагается взять на себя вину самой Украине — это мобилизация. Средний возраст украинских военных на передовой составляет 43 года. Их моральное состояние оценивается как "в целом высокое", но защитники истощены и нуждаются в ротации.

Также Украине поставили в вину задержки в строительстве оборонительных укреплений. Усиление рубежей объявили только в ноябре, и пока интегрированная система защиты только "медленно формируется". Она включает противотанковые рвы, препятствия "зубы дракона", минные поля, огневые точки и земляные укрепления для защиты пехоты.

Напомним, в Associated Press рассказали, как Украина развивает оборонную промышленность в условиях войны. В 2024 году правительство заложило в бюджет в 20 раз больше денег на покупку и разработку оружия внутри страны, чем это было до полномасштабного вторжения ВС РФ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко ответил на сообщения о якобы запланированном наступлении ВС РФ на Харьков. По словам эксперта, у России нет достаточного количества военных для проведения этой операции.