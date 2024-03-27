Россия формирует новые военные резервы: в ISW оценили угрозу и озвучили цели ВС РФ

По данным аналитиков, новые формирования ВС РФ, вероятно, не смогут функционировать как сплоченные крупномасштабные прорывные или эксплуатационные формирования в 2024 году. Они нужны для поддержки текущих операций в Украине.

Российские военные активно ведут набор личного состава для частей недавно воссозданного Ленинградского военного округа (ЛВО). Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 26 марта.

Так, министерство обороны Великобритании подтвердило, что 44-й армейский корпус ЛВО уже начал набор в Луге (Ленинградская область). По словам представителей МО Великобритании, Россия ранее направляла вновь созданные подразделения для участия в операциях в Украине. Однако, согласно анализу ISW, необходимость продолжать операции в Украине может препятствовать более широким усилиям России по формированию сил.

Эксперты ISW отмечают, что Россия продолжает формировать резервы, которые могут поддерживать текущие операции в Украине.

"Такие резервы вряд ли смогут функционировать как сплоченные крупномасштабные прорывные или эксплуатационные формирования в 2024 году", — говорится в отчете.

Напомним, 26 марта роСМИ со ссылкой на источники в Москве сообщили, что президент РФ Владимир Путин хочет захватить Харьков и планирует новое наступление. По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, для захвата Авдеевки Россия привлекла около 120 тысяч бойцов. Он убежден, что сформировать ударную группировку для наступления на Харьков незаметно для Украины не получилось бы.

Кроме того, 26 марта майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин рассказал, что ВС РФ четко определили приоритетные для себя направления и не боятся потерь. В частности, военнослужащий предупредил и об угрозе для Харьковской области.