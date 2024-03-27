На Волыни мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата: в ТЦК рассказали подробности (видео)

Группа оповещения в городе Нововолынск пришла домой к военнообязанному мужчине, который должен был раньше появиться в ТЦК и СП, потому что получил боевую повестку, но в указанное время не пришел.

В городе Нововолынск Волынской области местный житель с ножом напал на работников ТЦК, которые пришли к нему домой. Один из военнослужащих получил ранения. Дело расследует полиция. Об этом "Радио Свобода" рассказала пресс-офицер Волынского областного районного ТЦК Ульяна Кравчук.

По ее словам, группа оповещения в городе Нововолынск отправилась к военнообязанному мужчине, который должен был раньше появиться в ТЦК и СП, потому что получил боевую повестку, но в указанное время не пришел. Работники ТЦК пришли к нему домой.

"Когда наши военнослужащие пришли к нему домой, чтобы уточнить обстоятельства неприбытия в ТЦК, один из военнослужащих получил ранение холодным оружием в область брюшной полости", — рассказала Ульяна Кравчук.

Она добавила, что никакого конфликта между мужчиной и военными не было. Тот просто напал с ножом, после того, как открыл дверь.

Всего было два удара, один из которых заблокировал военнослужащий.

Военный с предварительным диагнозом: "резаная рана передней стенки живота, проникающая" доставлен в операционное отделение КНП "Нововолынская ЦГБ" для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что 20 марта в Шостке Сумской области произошла драка между сотрудником ТЦК и СП и мужчиной. Они били друг друга ногами, а затем военнослужащие уехали.