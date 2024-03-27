Разведка под видом логистики: Китай продал Пакистану шпионский корабль Rizwan (фото)

Корабль определятся как "оффшорное судно снабжения", однако на самом деле он оснащен радарами и оборудованием для сбора данных радиоэлектронной разведки в интересах ВМС Пакистана.

ВМС Пакистана ввели в эксплуатацию свой первый шпионский корабль, который якобы представляет собой исследовательское судно. Корабль Rizwan, который был приобретен у Китая без особых церемоний и освещений в медиа в 2023 году, засветился в столице Индонезии, Джакарте. Об этом сообщает Defense News.

Ресурс по мониторингу морских перевозок MarineTraffic классифицирует корабль как "оффшорное судно снабжения". Однако OSINT-наблюдатель Дэмиен Саймон полагает, что Rizwan является платформой для сбора разведданных.

Наблюдатели обратили внимание на оборудование корабля Rizwan

Данный корабль может быть развернут вблизи индийского побережья для наблюдения за запусками индийских ракет и сбора океанографических данных. Обозреватели пишут, что это компактное судно длиной около 87,2 метра имеет два больших радарных купола на корме и другие датчики. Это оборудование указывают на то, что оно предназначено для сбора разведывательной информации.

Эксперты сингапурского Института оборонных и стратегических исследований считают, что корабль построен на базу транспортного судна и может быть оснащен дополнительным электронным оборудованием для сбора данных.

В частности, старший научный сотрудник Коллин Кох отметил, что Rizwan по размерам сопоставим с норвежскими разведывательными судами Eger и Marjata, шведским Artemis или немецким Oste. В то же время Кох сомневается в возможностях китайского корабля по телеметрическому отслеживанию ракет — скорее всего он ограничится сбором данных радиоэлектронной разведки, отвечая возможностям кораблей-шпионов серии Yuan Wang.

Между тем на запрос журналистов ни ВМС Пакистана и в Минобороны страны не стали отвечать на вопросы о возможностях корабля. Но Военно-морским силам страны, вероятно, Rizwan понадобился для симметричных возможностей у военном противостоянии с Индией, получив преимущество в оперативном планировании и повышении готовности к различным угрозам в море.

Ранее сообщалось, что американцы обнаружили у берегов Гавайских островов российский разведывательный корабль типа "Вишня". Он находился в сопровождении танкера "Дубна".