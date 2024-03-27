Задержки в производстве F-35: поставит ли это под угрозу поставки F-16 Украине, — СМИ

Lockheed Martin уже почти на год запаздывает с сертификацией обновления TR3. В Европе несколько стран планирует получить F-35, чтобы заменить на истребитель F-16.

Производитель Lockheed Martin до осени 2024 года должен решить проблему с обновлением TR3 для истребителя F-35. Задержка с программным обеспечением может заставить европейские страны изменить планы перехода с F-16. Может ли это сместиться планы поставки F-16 Украине. Об этом сообщает Defense News.

Дания, Бельгия, Норвегия, Польша и ряд других стран в Европе заказали истребители F-35. Обновление Technology Refresh 3 (TR3) должно было выйти летом 2023 года. Сейчас наиболее вероятным сценарием называют третий квартал 2024 года. Задержки грозят сорвать планы Дании и Бельгии по замене истребителей F-16.

Дания получила только 4 из 27 заказанных самолетов F-35, тогда как Бельгия должна была получить первый F-35 из заказанных 34 в 2023 году. Бельгия уже сместила план с прошлого года.

Истребитель F-35 Фото: US Air Force

"Мы продвигаемся к поставке первого самолета с конфигурацией TR-3. Поставки клиентам будут сделаны на основе оставшегося расписания тестирования TR-3", — заявили в Lockheed Martin и отказались сообщить, когда европейские покупатели получат свои следующие самолеты.

Сейчас Дания все еще выполняет оперативные задачи на F-16, но они еще не могут спрогнозировать доставку F-35, поэтому изучают возможность получения дополнительных истребителей из других стран. Норвегия заявила, что существует риск, что полная эксплуатационная мощность флота F-35 будет отложена. Норвегия и Нидерланды сталкиваются с меньшей срочностью, поскольку у них уже есть большая часть заказанных F-35. Королевские ВВС Норвегии вывели из эксплуатации F-16 в 2022 году, а Королевские ВВС Нидерландов планируют сделать то же самое до октября.

В Минобороны Дании заявляют, что задержка с F-35 не должна влиять на поставки самолетов F-16 в Украину. Так же заявили в Норвегии, которая планирует продавать F-16 международным партнерам.

Напомним, эксперты назвали F-35 лучшим истребителем для полномасштабной войны.

13 марта в Минобороны США разрешили масштабное производство истребителей F-35.