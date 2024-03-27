"Процедура уже началась": в РФ хотят признать Пугачеву иноагентом, — росСМИ

В последнее время Примадонна часто ставала объектом хейта для россиян. Так, совсем недавно Аллу Пугачеву упрекнули в том, что в своих соцсетях она никак не отреагировала на совершенный в "Крокусе" теракт, в результате которого погибли десятки людей.

Певицу Аллу Пугачеву, которая ранее заявляла о поддержке Украины в войне с Россией, в родной стране хотят признать иноагентом. Об этом сообщают росмедиа со ссылкой на заявление общественника Виталия Бородина.

Он сказал, что процедура признания уже началась: по его заявлению Генпрокуратура направила соответствующее обращение в Минюст.

Отметим, что ранее Аллу Пугачеву уже требовали признать в России иностранным агентом. Это случилось после того, как 74-летняя Алла Борисовна в коротком видеообращении сказала о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После теракта в "Крокусе" Пугачеву также захейтили в соцсетях — за то, что она не высказала соболезнования семьям погибших. Кроме того под критику попал и ее муж юморист Максим Галкин. Его обвинили в том, что он не приостановил свои выступления в Израиле в связи с терактом.

Стоит также упомянуть, что в сентябре 2022 года Алла Пугачева опубликовала в соцсетях обращение в Минюст РФ, в котором попросила зачислить себя в ряды иноагентов.

"Прошу причислить меня в ряды "иноагентов" моей любимой страны. Потому что я солидарна со своим мужем — честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом россии, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, которые делают нашу страну изгоем и отягощают жизнь наших граждан", — написала тогда Примадонна.

Мнения россиян о том, нужно ли признавать иностранным агентом популярную в стране поп-звезду разделились. Кто-то не согласен с такой инициативой, а кто-то даже применить более жесткие меры к Алле Борисовне:

"Что за нафиг?"

"Однозначно нет".

"Можно и посадить".

"И конфисковать оставшееся в России имущество".

"Зачем?"

"В первую очередь лишить всех госнаград, остальное пыль".

"Кормится за счет Максимкиных высеров, значит такая же гнилая с*ка!"

"Если считать это признанием и знаком качества — то, конечно, да".

"Да всем плевать! Кому она нужна?"

"Конечно, нет".

"Какой иноагент ? У нас все, кто против войны, иноагенты?"

Напомним, ранее Алла Пугачева отреагировала на обстрел ВС РФ Кривого Рога. Примадонна оставила свой комментарий на странице в социальной сети Наталии Могилевской, которая стала свидетельницей трагедии. Она назвала происходящее "ужасом".

Также СМИ писали о том, что Филипп Киркоров удалил из соцсетей посты о Пугачевой. Ранее он публиковал посты, в которых признавался ей в любви. Даже после того, как Примадонна покинула РФ и переехала в Израиль со своим супругом Максимом Галкиным. Но после "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой Киркорова "отменили", так что он делает все, чтобы реабилитироваться и вернуться на сцену.