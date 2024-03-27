Готовили удары по Киевской телебашне и ВСУ: СБУ задержала агентуру ФСБ (фото)

Одессит устроился экспедитором в компанию, которая поставляет продукты питания подразделениям Сил обороны, а киевлянин собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года и фотографировал внешний вид одной из ТЭС.

Агентурная группа Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ готовила ракетные удары по стратегической инфраструктуре Украины. В частности Киевской телебашне и подразделениям Генерального штаба ВСУ. Служба безопасности Украины задержала подозреваемых. Об этом говорится в сообщении силового ведомства в среду, 27 марта.

Сотрудники СБУ проводили спецоперацию в Киеве и Одессе. Они задержали двух агентов ФСБ, которые готовили ракетные удары по воинским частям Сил обороны и объектам энергетики, а также объектам телекоммуникаций в трех регионах.

"В зоне особого внимания агентов были армейские подразделения, которые обеспечивают охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также Киевская телебашня и столичная ТЭЦ", — сообщили в СБУ.

Фигуранты пытались найти места базирования украинских войск, а затем направить соответствующие координаты оккупантам, чтобы те корректировали воздушные атаки. Для этого один из агентов устроился экспедитором в одесскую компанию, которая поставляет продукты питания подразделениям Сил обороны. Другой фигурант — собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года.

Мужчина также фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, которая обеспечивает электричеством и теплом значительную часть столичного региона.

Сотрудники СБУ разоблачили разведывательную активность мужчин своевременно и поэтапно задокументировали ее. Обоих фигурантов поймали "на горячем" на завершающем этапе, когда они шпионили за потенциальными "целями" для оккупантов.

СБУ задержала агентуру ФСБ СБУ задержала агентуру ФСБ СБУ задержала агентуру ФСБ СБУ задержала агентуру ФСБ

По данным следствия, одним из подозреваемых оказался инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой — 24-летний киевлянин. В конце января 2024 года их дистанционно завербовали кадровые сотрудники ФСБ по Москве и Московской области.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, 26 марта СБУ задержала двух жителей Киевской и Харьковской областей, которые пытались по указанию ФСБ подорвать железнодорожное сообщение между центральными и восточными регионами Украины. Подозреваемые заложили взрывчатку вблизи пути и системы электропитания подвижного состава поездов в Полтавской области.

16 февраля СБУ задержала агента ФСБ Российской Федерации, который "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.