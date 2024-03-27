"Переводятся в боевые подразделения": военнослужащие ТЦК входят в мобильные группы ПВО

В Полтавском ТЦК и СП сообщили, что в "военкоматы" переводятся воины, которые по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях.

Военнослужащие Территориальных центров комплектования являются частью Вооруженных сил. Некоторые даже принимают участие в выполнении задач мобильных групп ПВО. Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП в Facebook.

Отмечается, что военнослужащие ТЦК выполняют задачи ПВО на территории области в составе мобильных огневых групп.

Сообщается, что ТЦК и СП являются составной частью Вооруженных Сил Украины. Туда переводятся воины, которые по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности в боевых подразделениях.

Кроме того, как отметили в полтавском областном ТЦК, военнослужащие из Территориальных центров комплектования также переводятся в боевые подразделения.

"Военнослужащие ТЦК в составе сводных подразделений выполняют боевые задания", — сказано в сообщении.

Кроме того, как отмечается, в составе ТЦК есть как военнослужащие, так и работники (граждане). Работники не носят форму и не имеют оружия, а военнослужащие – имеют.

"ТЦК и СП призывают граждан по мобилизации и по контракту для разных подразделений Сил обороны, но направляют в учебные центры", — сказано в сообщении.

Также в Полтавском областном ТЦК и СП напомнили, что попасть в ВСУ можно также пообщавшись напрямую с воинскими частями или через рекрутинговые центры.

Ранее сообщалось, кого из мужчин разрешено принудительно доставлять в ТЦК. В базу "Оберег" могут внести мужчин, которые не прибыли по повестке, не сообщили о своих данных или иным способом уклонились от службы. В отношении таких граждан делают пометки о пребывании в розыске, рассказал заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Роман Боднар.

Также в ТЦК объяснили, почему нардепы не принимают закон о мобилизации. В ТЦК ждут изменения в процессе мобилизации еще с июля 2022 года. Заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Роман Боднар отметил, что больше всего хочет урегулирования вопроса прибытия мужчины в военкомат.