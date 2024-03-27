Мобилизация в Украине: кого из мужчин разрешено принудительно доставлять в ТЦК

В базу "Оберег" могут внести мужчин, которые не прибыли по повестке, не сообщили о своих данных или иным способом уклонились от службы. В отношении таких граждан делают пометки о пребывании в розыске, рассказал заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Роман Боднар.

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В Ивано-Франковской области 39 тысяч военнообязанных граждан разыскивают за неявку в ТЦК и СП. Об этом сообщил заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднар в интервью "Западный курьер".

Он отметил, что в регионе в систему "Оберіг" занесены данные около 90% военнообязанных граждан. Сейчас туда поступают данные не из всех реестров.

"Все эти люди официально находятся в розыске полиции. Лиц, которые есть в этой базе, полиция имеет право принудительно доставлять в ТЦК в порядке административного задержания", — сказал он.

По его словам, лицо попадает в базу, если не прибыло по повестке, не сообщило предусмотренные законом данные, или иным способом уклонилось от службы. В частности, в отношении такого гражданина делают пометку, что тот находится в розыске.

Боднар рассказал, что из-за этого могут возникнуть определенные неприятные моменты. Например, человек, имеющий право на отсрочку, однако не обновил данные в ТЦК, при выезде за границу подает нужные документы, но ему говорят, что он находится в розыске. Поэтому человека не пропускают и направляют в ТЦК.

"Таких лиц, по состоянию на декабрь 2023 года у нас в области было 36 тысяч. За текущий год в эту базу внесли еще три тысячи граждан. Все эти люди официально находятся в розыске", — подчеркнул он.

Роман Боднар отметил, что мужчину могут остановить на улице, проверить по базе "Оберег" и принудительно доставить в ТЦК.

Напомним, адвокат Андрей Межирицкий заявил, что заболевание ожирение позволяет исключить или ограничить возможность призыва мужчины на военную службу.

Ранее нардеп Федор Вениславский рассказал, что призывной возраст не сделают ниже 25 лет. По его словам, подобные темы не обсуждались ни на одном из уровней.