В ЕС решили "удержать" €5 миллиардов доходов с российских активов: в Украине не согласны, — СМИ

По данным издания, речь идет о средствах, накопленных за 2022-2023 годы. Их решили сохранить как "буфер" для европейского депозитария.

Украина разочарована из-за того, что не получит доходы от замороженных активов РФ за 2022-2023 годы. В Евросоюзе решили "удержать" 5 миллиардов евро этих поступлений. Деталями поделились в Politico.

В материале говорится, что Украина "отчаянно" нуждается в деньгах на боеприпасы. Еврокомиссия предложила использовать 90% доходов, полученных с замороженных в Европе российских активов, на закупку оружия.

"Но блок ограничивает себя доходами, накопленными после 15 февраля 2024 года — даты, когда первая часть законодательства была одобрена столицами ЕС. Прибыль, полученная до этого времени, останется в Euroclear, брюссельском депозитарии ценных бумаг", — объяснили в издании.

Прибыли с вражеских активов за 2022-2023 годы должны отделить и хранить "до получения дальнейших указаний". В ЕС предлагают, чтобы эти деньги предназначались для "расходов, рисков и убытков, понесенных центральными депозитариями ценных бумаг (...) из-за войны в Украине".

В то же время неназванный бельгийский чиновник рассказал, что по состоянию на февраль российские организации подали 94 иска. Они требуют возмещения средств после того, как их инвестиции и доходы заморозили.

Сообщается, что Украина не согласна с решением Евросоюза и считает его ошибочным.

"Я никогда не слышал, что 5 миллиардов евро являются буфером для Euroclear. Это слишком большая (сумма, — ред.) денег, чтобы быть буфером для любого потенциального иска", — объяснил министр юстиции Денис Малюська.

Украинские чиновники отмечают, что сумма не согласуется с потерями Euroclear. Из-за прямых последствий войны депозитарий потерял лишь 34 миллионов евро дохода.

В то же время специалисты по праву объяснили, что арест доходов "задним числом" мог бы обернуться проблемой. Эксперты назвали это юридическим минным полем.

Напомним, высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель 17 марта заявил, что будет предлагать ЕС направить 90% доходов от российских активов на оружие для Украины.

Впоследствии глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна выступает за использование для поддержки обороны Украины всех активов РФ, а не только процентных доходов. По его словам, юридически это возможно, но в Европе "отсутствует политическая воля".