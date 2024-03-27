Только первый этап: Германия срочно передаст ВСУ 10 тысяч артснарядов, — генерал Бундесвера

Генерал Кристиан Фрейдинг рассказал, что основное внимание во время обучения бойцов ВСУ в Германии уделяется обращению с той боевой техникой, которую они поставляет Украине, включая как тактику применения вооружения, так и их техническое обслуживание и ремонт.

Германия в ближайшие дни передаст Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов из арсеналов Бундесвера. Об этом 27 марта в интервью Deutsche Welle сообщил глава ситуационного центра Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Бундесвера Кристиан Фрейдинг.

Генерал акцентировал внимание на том, что сейчас Украина больше всего нуждается в "артиллерийских снарядах, боеприпасах и ракетах для современных систем ПВО, а также бронированных боевых машинах" для успешного отражения российской агрессии.

Поставки боеприпасов

По словам Фрейдинга, поставки артиллерийских снарядов Украине будут осуществляться в три этапа, и ближайшая поставка станет первой в рамках этой программы.

На втором этапе, который предполагается к реализации в среднесрочной перспективе, Германия поддержит чешскую инициативу. В рамках этого этапа ФРГ решила взять на себя расходы по закупке 180 тысяч снарядов, которые планирует передать Киеву во второй половине 2024 года.

В долгосрочной перспективе, кроме плана Чехии, Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов примерно с четвертого квартала текущего года. С какой именно страной заключено соглашение, Фрейдинг пока отвечать отказался.

Обучение военнослужащих ВСУ

В интервью DW генерал также рассказал о том, чему учат немецкие инструкторы украинских военных.

"В прошлом (2023. — Ред.) году обучение на немецких полигонах прошли 10 тысяч военнослужащих ВСУ, в первые месяцы 2024-го — еще от трех до четырех тысяч. В этом году Минобороны ФРГ готово предоставить такую возможность еще большему количеству военных из Украины", — подтвердил цифры генерал.

Фрейдинг рассказал, что основное внимание во время обучения уделяется обращению с той боевой техникой, которую Германия поставляет Украине.

"Такое обучение включает как тактику применения тех или иных систем вооружений, так и их техническое обслуживание и ремонт", — подчеркнул военный.

Он заметил, что обучение в Германии проходят украинские военнослужащие самых разных специальностей, например, санитары и снайперы. Обучают в Германии также управлению войсками — от рот до бригад и штабами.

При этом, как подчеркнул генерал, украинские военнослужащие являются "хорошими учениками".

"Так, весной 2022 года, когда они впервые прибыли в Германию осваивать самоходные гаубицы PzH 2000, немецкие инструкторы рассчитывали на обучение в течение нескольких месяцев, но на самом деле его срок оказался намного короче", — констатировал Фрейдинг.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что если Россия сможет победить Украину, то она не остановится. Кремль будет устраивать новые так называемые "СВО" в Европе.