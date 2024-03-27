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Военный Фокус Российско-украинская война

Словения направит 1 млн евро на проект по закупке снарядов для Украины, — СМИ

боеприпасы, снаряды
Фото: CNN | Словения присоединится к инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины

Официально министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не уточнял конкретную сумму, которую выделит Любляна на боеприпасы для ВСУ, однако, по данным словенских медиа, речь идет о миллионе евро.

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Словения присоединится к чешской инициативе по приобретению артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время своего визита в Любляну во вторник, 26 марта, передает Czech Radio.

Липавский не предоставил точных цифр о финансовой поддержке от Любляны. Однако, по данным словенского информационного агентства STA, правительство Словении направляет на проект миллион евро.

Глава чешской дипломатии провел встречу в Словении с коллегами из Словакии, Венгрии и Австрии. На рабочем обеде к главам МИД присоединился и министр иностранных дел Черногории.

На встрече обсуждали расширение и работу Европейского Союза, российскую агрессию против Украины и миграционные вопросы.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что если Россия сможет победить Украину, то она не остановится. Кремль будет устраивать новые так называемые "СВО" в Европе.

Ранее в Fobes сообщили, что на вооружении украинской армии есть танки M-55S, которые передала Словения. На данный момент их еще не заметили на фронте.

Отметим, 4 января стало известно, что в Украине дооснастили словенские танки M-55S дополнительной динамической защитой.