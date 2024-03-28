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Военный Фокус Российско-украинская война

Ежедневно убивали 4 украинцев: более 14 тысяч гражданских погибли в результате вторжения РФ, — ООН

Александра Шараевская
Фото: Иллюстративное фото | По меньшей мере 14 085 гражданских погибло в результате российского вторжения

За время полномасштабной войны верифицировали 10 675 погибших и еще 20 080 раненых. в Офисе генпрокурора добавили, что по состоянию на утро 28 марта известно о 537 убитых врагом детей.

Мониторинговая миссия ООН зафиксировала 14 085 погибших гражданских в результате вторжения Российской Федерации на территорию Украины с 2014 года. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"Это означает, что чисто статистически россияне ежедневно в течение последних десяти лет убивали четырех украинцев. В частности, погибло 800 детей", — уточняют в заметке.

Кроме того, в центре стратегических коммуникаций отметили, что именно за время полномасштабного вторжения ООН верифицировала 10 675 погибших гражданских и еще 20 080 раненых.

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По информации в Офисе генерального прокурора Украины, по состоянию на утро 28 марта 2024 года в результате российской агрессии погибли 537 детей, более 1269 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего детей пострадало в таких областях:

  • Донецкой — 524;
  • Харьковской — 343;
  • Херсонской — 149;
  • Киевской — 130;
  • Днепропетровской — 125;
  • Николаевской — 103;
  • Запорожской — 100.

Напомним, Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате удара Вооруженных сил Российской Федерации по поселку Боровая Харьковской области 27 марта погиб 12-летний ребенок.

По информации главы МВД Украины Игоря Клименко, в результате атаки ВС РФ в тот же день на Харьков пострадали 19 человек. Среди них есть дети, а одного мужчину спасти не удалось.