Были убиты еще в 2022 году: на Харьковщине нашли кости целой семьи (фото)

Мужчина, женщина и их сын наехали на взрывное устройство в Чугуевском районе. Вся семья погибла на месте от полученных травм, об этом рассказали в полиции.

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В Чугуевском районе Харьковской области нашли останки семьи, которая погибла во время оккупации в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Facebook.

Правоохранители отметили, что останки могут принадлежать семье из трех человек, которые подорвались на взрывном устройстве.

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"25 и 26 марта в Чугуевское районное управление полиции поступили сообщения о том, что между селами Граково и Мосьпаново во время проведения работ по очистке территории от вражеских взрывоопасных предметов обнаружены останки людей", — говорится в сообщении.

Место, где нашли останки людей Фото: Нацполиция

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства и остатки тел. В полиции отметили, что в 2022 году мужчина с женой и сыном ехали на машине и подорвались на взрывном устройстве. Все трое скончались на месте от полученных травм.

Останки тела Фото: Нацполиция Останки тела Фото: Нацполиция

Кроме этого, была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления погибших. В частности, у родственника умерших отобрали образцы ДНК.

В Нацполиции добавили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, 27 января в Сумской области российская ДРГ убила брата и сестру, чей дом был расположен в пятикилометровой пограничной зоне. По словам начальника ОВА Владимира Артюха, оккупанты продолжают убивать мирное население.

25 февраля стало известно о том, что на Бахмутском направлении россияне расстреляли девять украинских военнопленных. Среди убитых могли быть раненые бойцы.