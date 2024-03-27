Були вбиті ще у 2022 році: на Харківщині знайшли кістки цілої родини (фото)

Чоловік, жінка та їхній син наїхали на вибуховий пристрій у Чугуївському районі. Вся родина загинула на місці від отриманих травм, про це розповіли в поліції.

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У Чугуївському районі Харківської області знайшли останки родини, яка загинула під час окупації у 2022 році. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції у Facebook.

Правоохоронці зауважили, що останки можуть належати родині з трьох людей, які підірвалися на вибуховому пристрої.

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"25 та 26 березня до Чугуївського районного управління поліції надійшли повідомлення про те, що між селами Гракове та Мосьпанове під час проведення робіт з очищення території від ворожих вибухонебезпечних предметів виявлено останки людей", — йдеться у повідомленні.

Місце, де знайшли останки людей Фото: Нацполіція

Слідчі провели огляд місця події і вилучили речові докази й рештки тіл. У поліції зауважили, що у 2022 році чоловік з дружиною та сином їхали на автівці та підірвалися на вибуховому пристрої. Всі троє померли на місці від отриманих травм.

Останки тіла Фото: Нацполіція Останки тіла Фото: Нацполіція

Крім цього, була призначена судово-медична експертиза для встановлення загиблих. Зокрема, в родича померлих відібрали зразки ДНК.

У Нацполіції додали, що слідчі дії проводяться у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне увʼязнення.

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