ВС РФ модернизировали авиабомбы: Гуменюк рассказала об особенностях и применении на фронте

Враг чаще применяют авиационные бомбы на Запорожском направлении, в Донецкой, Харьковской и Сумской областях. На Херсонщине зафиксированы единичные случаи, рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Вооруженные силы Российской Федерации начали модернизировать авиабомбы и применять их на определенных участках фронта. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время телемарафона.

Она отметила, что в своем арсенале враг имеет большое количество управляемых авиационных бомб.

"Они (россияне, — ред.) продолжают модернизацию, в частности, авиабомб из обычных до уровня управляемых. Они снаряжаются "крылышками" и приобретают увеличенную летучесть", — сказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, такая авиабомба может преодолевать 60-70 километров. Кроме этого, Гуменюк рассказал об определенной тенденции, замеченной на фронте. В частности, в Херсонской области противнику проблематично применять тактическую авиацию, также оккупанты боятся поражения. Поэтому чаще атаки КАБами происходят на Запорожском направлении, в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

Наталья Гуменюк сообщила, что именно на Херсонщине было зафиксировано применение КАБов 26 и 27 марта, однако это единичные случаи, если сравнивать с тем, что осенью россияне наносили удары десятками авиабомб.

Она подчеркнула, что это направление для ВС РФ "проблематично", поэтому они применяют тактическую авиацию с использованием ракет типа Х-31, Х-35, Х-59.

Напомним, 27 марта председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ВС РФ атаковал Харьков с помощью модифицированного боеприпаса УМПБ Д-30. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

25 марта ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что на Сумщине наблюдается сложная ситуация из-за российских бомбардировок КАБами. По его словам, противник использует модернизированные советские авиабомбы.