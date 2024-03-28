В США показали артиллерийский снаряд XM1155-SC с дальностью стрельбы более 110 км

Артиллерийский боеприпас с высокоточным наведением призван повысить боевую эффективность армии США. По мнению экспертов, он представляет собой революционный скачок в развитии артиллерийских технологий.

Компания BAE Systems в сотрудничестве с армией США представила 155-мм артиллерийский снаряд нового поколения XM1155-SC. Предполагается, что боеприпас, как революционное достижение в области артиллерийских технологий по возможностям высокоточной стрельбы на дальние расстояния, будет иметь дальность свыше 110 км. Об этом сообщили обозреватели Army Recognition.

XM1155-SC — это пушечный боеприпас с высокоточным наведением, призванный повысить боевую эффективность армии США. Он входит в семейство снарядов Hypervelocity Projectile (HVP) и разработан в рамках программы армии США Extended Range Artillery Projectile (ERAP).

Снаряд XM1155-SC

Боеприпас нового поколения обещает удвоить дальность полета нынешних высокоточных снарядов, что значительно расширит возможности армии по поражению стратегических целей в глубине территории противника.

Еще в декабре 2022 года был проведен успешный испытательный пуск XM1155-SC из 155-мм пушки XM907E2 для артиллерии увеличенной дальности (ERCA) с длиной ствола в 58 калибров (8990 мм). Это успешное испытание было проведено всего через 14 месяцев после того, как в октябре 2021 года компания BAE Systems получила первоначальный контракт на разработку прототипа стоимостью 14,8 млн долларов.

"Благодаря способности поражать цели на расстоянии более 110 километров, что более чем в два раза превышает дальность стрельбы существующих пушечных высокоточных боеприпасов, XM1155-SC расширяет оперативный радиус действия артиллерийских подразделений", — пишут эксперты.

В соответствии с приоритетами модернизации армии США, XM1155-SC непосредственно отвечает потребностям в дальнем точном огне, чтобы превзойти потенциальных противников и обеспечить превосходство в многодоменных операциях.

В целом, XM1155-SC представляет собой революционный скачок в развитии артиллерийских технологий, обеспечивая беспрецедентную дальность, точность и смертоносность, подытожили эксперты.

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