"Пропаганда страха": в ЦПД рассказали, стоит ли ожидать наступления РФ на Харьков

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, у противника совершенно нет ресурсов на то, чтобы взять под свой контроль областной центр на востоке. Харькову сейчас угрожают исключительно обстрелы.

Все чаще появляются разговоры о том, что российские оккупанты в ближайшее время намерены начать новое масштабное наступление и их целью якобы может стать Харьков. В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) прокомментировали слухи.

Отмечается, что информация о подготовке к возможной оккупации Харькова — часть вражеской кампании под названием "пропаганда страха". Это не соответствует действительности.

"У России нет ресурсов для наступления на Харьков. Все их байки о готовности к окружению города рассчитаны на внутреннюю и внешнюю аудиторию, и являются частью кампании "пропаганда страха", — заявил руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Отдельно в Центре противодействия дезинформации добавили, что противник способен навредить Харькову исключительно террористическими методами в виде обстрелов, однако запугивания о новом наступлении продолжатся. На данном этапе дальше разговоров это вряд ли зайдет. Украинские защитники готовы к любым провокациям со стороны противника.

"Разговоры о 350 тысячах военных, которых они хотят набрать для этой задачи, угрозы Соловьева — пока только разговоры. Это ИПСО. Сейчас враг способен только обстреливать и терроризировать город, и под этот террор он адаптирует нарративы о наступлении, которое невозможно. Но враг всегда пугает наступлениями, пользуясь обстрелами", — подытожил Андрей Коваленко.

Напомним, 26 марта сообщалось, что для оккупации Харькова РФ нужно 500-тысячное войско, однако такого количества у оккупантов сейчас нет. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что для захвата Авдеевки Россия привлекла около 120 тысяч бойцов. Он убежден, что сформировать ударную группировку для наступления на Харьков незаметно для Украины не получилось бы.