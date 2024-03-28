В Раде назвали категорию мужчин, которые автоматически потеряют отсрочку

По словам нардепа Юлии Гришиной, действующее законодательство позволяет студентам, получающим второе высшее образование, иметь отсрочку от военной службы, но это изменится после принятия нового законопроекта о мобилизации.

В связи с принятием изменений в закон о мобилизации студенты, решившие получить второе высшее образование, лишатся автоматической отсрочки от призыва и по прохождении военно-врачебной комиссии будут призваны в армию. Об этом в эфире Novyny.LIVE сообщила Юлия Гришина, народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций.

Она отметила, что, хотя изменения также затронут аспирантов, ожидается, что их права на отсрочку сохранятся. Гришина подчеркнула необходимость внесения поправок в законодательство, чтобы решить вопрос призыва студентов, поступающих в университеты, и избежать их призыва на военную службу.

"Защита системы образования всегда была моим приоритетом, но как законодатель я должна учитывать национальную перспективу, даже если это противоречит моему желанию защитить каждого. Это включает в себя продуманное и эффективное решение проблем заочного образования, признавая, что прямые запреты могут быть упрощенными и неразумными", — отметила она.

Действующее законодательство позволяет студентам, получающим второе высшее образование, иметь отсрочку от военной службы, но это изменится после внедрения нового закона. Гришина также разъяснила предложенные правила для аспирантов.

"Наши коллеги из оборонного комитета тщательно изучили этот вопрос и предварительно решили разрешить аспирантам отсрочку от мобилизации, независимо от того, их обучение финансируется государством или они учатся за свой счет. Хотя это решение не является окончательным, оно заслуживает поддержки", — подытожил народный депутат.

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Напомним, 21 марта народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сомневается, что Верховная Рада примет законопроект о мобилизации до конца марта. По его словам, потенциал по принятию документа будет зависеть от общего настроя фракций и групп во время рассмотрения в сессионном зале.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" и также член оборонного комитета Федор Вениславский заверил, что призывной возраст в Украине не будет ниже 25 лет.