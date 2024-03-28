"Нужна помощь": Россия собирается пойти в наступление до лета, — Зеленский (видео)

По словам главы государства, военным уже сейчас нужна помощь для того, чтобы подготовить солдат к отражению атак со стороны РФ. Однако из-за того, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на фронте, партнеры Киева полагают, что у ВСУ есть силы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует пойти в наступление до лета 2024 года. Об этом он сказал в интервью CBSnews.

Глава государства отметил, что бригады Сил обороны готовят к "важным действиям".

"Смотря на факт дефицита амуниции, дефицита соответствующего оружия и смотря на то, что мы начинаем готовить бригады к соответствующим важным для нас действиям, мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем два-три месяца назад. Этой информацией мы делимся с нашими партнерами и говорим, что Россия будет готовить контрнаступательные действия", — отметил Зеленский.

По его словам, в планах Кремля начать операцию не позже июня 2024 года.

"Это может быть конец мая, может быть июнь месяц. К этому мы должны не только готовиться, не только стабилизровать, потому что партнеры очень радуются, что мы стабилизировали, они говорят, — окей, у вас есть силы. Мы говорим — нет. Нам нужна сейчас помощь для того, чтобы готовить соответствующие бригады, которым придется воевать за нашу землю, особенно в момент контрнаступательных действий, которые Россия хочет начать", — добавил Зеленский.

Напомним, немецкое издание Die Welt писало, что Украина стоит перед угрозой перехода к обороне, что может привести к "замороженному конфликту" уже в 2024 году.

Также напомним, 20 марта глава немецкой парламентской фракции Социал-демократической партии Рольф Мютцених, к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, заявил, что не намерен отказываться от своего предложения о необходимости замораживания войны в Украине, несмотря на то, что у правительства ФРГ противоположная точка зрения.