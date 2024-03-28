У Запада преимущество: аналитики рассказали о плане, как Украине нанести поражение ВС РФ, — СМИ

По словам аналитиков, Россия не сможет победить Украину или Запад и, скорее всего, проиграет. Союзникам Киева необходимо мобилизовать свои ресурсы для сопротивления ВС РФ.

Западным союзникам Украины следует срочно нарастить производство оборонной продукции, выделить больше военной помощи Киеву и, ко всему прочему, противостоять информационным атакам Москвы. Это необходимо, чтобы не позволить Кремлю триумфовать в Украине. Об этом пишет Newsweek.

По оценкам "Института изучения войны" (ISW), у Запада есть преимущество перед РФ, но нужно решение, чтобы начать его использовать. Все, что нужно сделать, это мобилизовать усилия для поддержки Украины.

"Мобилизация будет означать увеличение военного производства, сохранение большего количества существующих военных возможностей и экономических активов, а также принятие более высокого болевого порога и рисков сейчас, чтобы избежать больших потерь, боли и риска в будущем", — заявили в ISW.

Беспокойство по поводу того, достаточно ли оснащена Украина, вероятно, усилится в ближайшие месяцы. Представители Киева предупредили, что Россия готовится возобновить наступление в конце мая – начале июня, а сейчас ВС РФ медленно, но верно продвигаются на востоке Украины.

Западные аналитики говорят, что Россия надеется истощить Украину и подорвать военную поддержку. Москва, в свою очередь, мобилизовала промышленность и перешла на военный режим, чтобы восполнить пробелы в поставках.

Примерно треть ВВП РФ направлена на военный комплекс.

Западные правительства и компании увеличили объемы оборонного производства и вместе с тем действуют нерешительно, опасаясь эскалации.

Манипуляции Кремля могут ввести союзников Украины в заблуждение и смотреть на войну под определенным углом, что может "позволить России победить в реальной войне", считают аналитики.

США и другие страны, поддерживающие Украину, должны "предпринять несколько конкретных и немедленных шагов", заявили в ISW. Сообщается, что Западу следует предоставить Украине достаточную военную помощь и прочую поддержку, необходимую, чтобы восстановить маневренность на поле боя и наращивать оборонно-промышленные базы и производство на территории Украины.

Запад также должен помочь Украине использовать уязвимые места российской армии, например в Черноморском флоте. По оценкам Украины, Россия, возможно, потеряла около трети своего Черноморского флота после недавних атак.

"Россия не сможет победить Украину или Запад — и, скорее всего, проиграет, — если Запад мобилизует свои ресурсы для сопротивления Кремлю", — заявили в ISW.

Напомним, что после ядерных угроз Путина США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики.

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