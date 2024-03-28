ВС РФ зашли в окрестности Часова Яра и "дожимают" Терны, — соучредитель DeepState (карты)

По мнению аналитика Романа Погорелого, россияне постоянно проводят разведку боем. Как только они видят какое-то слабое место, сразу концентрируют там большое количество своих сил и начинают "давить".

Город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области оказался под угрозой захвата со стороны Вооруженных сил России, кроме того, россияне пытаются "дожать" село Терны. Об этом рассказал аналитик и соучредитель DeepState Роман Погорелый в интервью OBOZ.UA, опубликованном 28 марта.

Как отметил Погорелый, противник активно действует вдоль линии Бердичи — Семеновка — Орловка — Тоненькое — Первомайское. Он отмечает, что по сравнению с предыдущими боями в районе Авдеевки, где наблюдалась бурная динамика, сейчас темп боев замедлился. Врагу требуется больше усилий для каждого прогресса.

При этом по всей линии фронта враг продолжает активное наступление. Он не только атакует, как это было в Авдеевке, но и осуществляет многочисленные маневры и атаки в различных направлениях. Противник также пытается найти слабые места в обороне украинских сил, чтобы сконцентрировать там свои силы и продолжить наступление.

Отдельно Погорелый отмечает напряженность ситуации в районе Бахмутского направления, особенно в окрестностях Часова Яра.

Ситуация в районе Часова Яра Фото: deepstatemap.live

"Они уже подошли к окрестностям. Часов Яр обстреливают из авиации и из артиллерии. Соответственно, они начали все ровнять с землей. Сейчас идут тяжелые бои за Ивановское, но важно отметить, что это село не находится под полным контролем врага, как они это любят объявлять заранее. Наши военные там бьются, пытаются сдерживать давление", — рассказал Погорелый.

По его словам, противник продолжает атаковать село Терны, активно применяя артиллерию и авиацию.

Ситуация в районе села Терны Фото: deepstatemap.live

"Они постоянно проводят разведку боем или просто посылают в атаку. Как только они видят какое-то слабое место, какие-то возможности, сразу концентрируют там большое количество своих сил и начинают давить. Пример — Терны. Они имели там определенные успехи, продвижение. Сейчас они дожимают этот населенный пункт, сравнивают его с землей. Туда очень часто прилетает — и артиллерия, и авиация. Кстати, в последнее время авиация работает в очень многих районах", — отмечает аналитик.

Бои за Ивановское также продолжаются, и хотя село не находится полностью под контролем врага, украинские силы стараются удержать его.

Ситуация в районе Ивановского Фото: deepstatemap.live

"Они зашли на высоты к северу от Ивановского, там идут очень тяжелые бои, ведь нельзя давать врагу продвигаться. Если они продвинутся еще больше на север, они получат огневой контроль с высоты, соответственно, будут перекрывать логистику, и сама наша группировка окажется под угрозой", — добавил аналитик.

Напомним, в своем отчете от 25 марта аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщалось, что захват Часового Яра для российских оккупантов значимее, чем Авдеевки. Для операции по началу окружения Часового Яра оккупантам нужно достичь значительных тактических успехов на юго-восток и северо-запад от города, рассказали аналитики Института изучения войны.