В Госдепе призвали Украину не скрывать реальное положение на поле боя и открыть "суровую правду"

Джеймс Рубин из Государственного департамента США обратил внимание на то, что военные корреспонденты, наоборот, "сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского".

Высокопоставленный американский дипломат, ответственный за противодействие дезинформации, считает, что украинский президент Владимир Зеленский должен быть более открытым к раскрытию информации относительно военного положения в Украине. С соответствующим заявлением выступил Джеймс Рубин возглавляет Центр глобального взаимодействия Государственного департамента США, который освещает пропагандистские и дезинформационные усилия враждебных государств, информирует Politico.

Чиновник отметил, что украинская власть иногда "может сопротивляться свободе информации, которая является нормальной в США". Он обратил внимание на то, что военные корреспонденты, наоборот, "сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского". Все же, по его мнению, это гораздо лучше жизни, чем контролируемая среда, которую Россия создала для всех своих людей.

Он предположил, что лучший доступ усилит срочную потребность Украины в большей помощи со стороны ее союзников. Рубин добавил, что хотя страна и "движется в правильном направлении", она еще не является "полноценной демократией" — с некоторыми негативными последствиями для потока соответствующей информации.

Рубин, бывший спикер Государственного департамента, консультировал главного дипломата Мадлен Олбрайт во время конфликта в бывшей Югославии в 1990-х годах. Он также консультировал нынешнего президента Джо Байдена по внешней политике во время его работы в Сенате.

Напомним, 28 марта представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что США не будут отправлять войска в Украину. Страна работает с Францией в сфере поддержки нашего государства в обороне от российских захватчиков.