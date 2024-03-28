"Мы четко дали понять": США не будут отправлять войска в Украину, — Госдеп (видео)

Как рассказал пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, США и Франция сотрудничают в сфере поддержки Украины в ее обороне от российских захватчиков.

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Соединенные Штаты не будут отправлять свои войска в Украину. Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Миллер не стал комментировать слухи о том, что американские чиновники якобы были недовольны заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО в Украину.

"Я не могу прокомментировать эти сообщения и не собираюсь подробно комментировать встречу (Госсекретаря США Энтони Блинкена в Париже – ред.), но, конечно, мы четко дали понять, что Соединенные Штаты не собираются присылать войска в Украину", — акцентировал пресс-секретарь.

При этом Миллер заявил, что США и Франция сотрудничают в сфере поддержки Украины.

Мэтью Миллер об отправке войск НАТО в Украину (смотреть с 23 минуты)

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что заявления Макрона об отправке войск НАТО в Украину якобы разозлили Германию и американских чиновников, которые в частных разговорах говорят, что такой шаг может спровоцировать столкновение с Москвой.

"Заставив Берлин публично исключить возможность отправки войск, Макрон сумел развеять долгосрочную двусмысленность относительно местонахождения красных линий союзников", — сказал источник.

Сам же Макрон, по словам журналистов, стал ведущим голосом в Европе по Украине и взял на себя ведущую роль в противостоянии российской агрессии.

Также сообщалось, что США ведут переговоры с Турцией по взрывчатке из-за потребности в боеприпасах для Украины. Производственные линии турецкой оборонной фирмы Repkon к 2025 году будут производить около 30% всех в США 155-мм артиллерийских снарядов.