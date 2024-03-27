"Больше говорит, чем действует": Макрон хочет стать лидером по поддержке Украины, — Bloomberg

Французский лидер упустил возможность решительно захватить европейское лидерство в начале российского вторжения в Украину. Сейчас Эмманюэль Макрон делает шаги к исправлению этой ошибки, говорят эксперты.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон стал ведущим голосом в Европе по Украине и взял на себя ведущую роль в противостоянии российской агрессии, но не все его союзники уверены, что он является лучшим защитником их интересов. Об этом пишет Bloomberg.

"Его ястребиный подход разозлил некоторых союзников. Еще до того, как он обнародовал позы "Бешеного быка" по всему Instagram (речь идет о фото Макрона с боксерской грушей — ред.), новая агрессивная позиция президента Франции была очевидной, когда он сумел публично отказаться исключить отправку войск в Украину", — пишет издание.

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Чтобы убедить стать на сторону Украины: Макрон отправится с визитом в Бразилию, — Bloomberg

По словам высокопоставленного чиновника, комментарии Макрона о возможной отправке войск в Украину вызвали публичную критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разозлили американских чиновников, которые в частных разговорах говорят, что такой шаг может спровоцировать столкновение с Москвой.

"Заставив Берлин публично исключить возможность отправки войск, Макрон сумел развеять долгосрочную двусмысленность относительно местонахождения красных линий союзников", — сказал собеседник издания.

Издание пишет, что в игре также есть внутренняя политика Франции. Макрон выдвигает Украину в авангард кампании на выборах в Европейский парламент в июне, изображая свою ультраправую соперницу Марин Ле Пен союзницей Путина.

"Нет сомнений, что некоторые премьер-министры ЕС надеются на лидерство Макрона, и многие приветствуют его жесткую позицию в отношении России. В то же время Франция поддержала Польшу в требовании от ЕС еще раз подумать над тем, чтобы позволить украинскому зерну свободно поступать на единый рынок, что вызвало протесты фермеров. Критики президента Франции говорят, что он больше говорит, чем действует", — пишет Bloomberg.

В качестве примера приводится президент Чехии Петр Павел, который заявил о закупке боеприпасов для Украины и начал над этим работать, тогда как Макрон хоть и заявил, что поддерживает чешскую инициативу, но Франция еще не сделала финансового вклада. Германия, напротив, тратит 300 миллионов евро (325 миллионов долларов) на закупку 180 000 снарядов.

С начала войны Франция значительно отставала от своих союзников в общем количестве помощи, присланной Украине.

"Макрон упустил возможность решительно захватить европейское лидерство в начале российского вторжения в Украину. Сейчас он делает шаги к исправлению этой ошибки", — сказал Рим Момтаз, парижский исследователь Международного института стратегических исследований.

Напомним, что французский политолог Николя Тензер объяснил новую стратегию и назвал причины, которые стали поворотными в изменении взглядов французского президента.

Ранее сообщалось, что Франция рассматривает отправку военных в Украину и уже определилась, для каких целей.