"Більше говорить, ніж діє": Макрон хоче стати лідером із підтримки України, — Bloomberg

Французький лідер упустив можливість рішуче захопити європейське лідерство на початку російського вторгнення в Україну. Зараз Емманюель Макрон робить кроки до виправлення цієї помилки, кажуть експерти.

Related video

Президент Франції Емманюель Макрон став провідним голосом в Європі щодо України та взяв на себе провідну роль у протистоянні російській агресії, але не всі його союзники впевнені, що він є найкращим захисником їхніх інтересів. Про це пише Bloomberg.

"Його яструбиний підхід розлютив деяких союзників. Ще до того, як він оприлюднив пози "скаженого бика" по всьому Instagram (ідеться про фото Макрона з боксерською грушею. — Ред.), нова агресивна позиція президента Франції була очевидною, коли він зумів публічно відмовитися виключити відправку військ в Україну", — пише видання.

Важливо

Щоб переконати стати на бік України: Макрон вирушить із візитом до Бразилії, — Bloomberg

За словами високопоставленого чиновника, коментарі Макрона про можливе відправлення військ в Україну викликали публічну критику з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца та розлютили американських чиновників, які в приватних розмовах кажуть, що такий крок може спровокувати зіткнення з Москвою.

"Змусивши Берлін публічно виключити можливість відправки військ, Макрон зумів розвіяти довгострокову двозначність щодо розташування червоних ліній союзників", — сказав співрозмовник видання.

Видання пише, що в грі також є внутрішня політика Франції. Макрон висуває Україну в авангард кампанії на виборах до Європейського парламенту в червні, зображаючи свою ультраправу суперницю Марін Ле Пен союзницею Путіна.

"Немає сумнівів, що деякі прем’єр-міністри ЄС сподіваються на лідерство Макрона, і багато хто вітає його жорстку позицію щодо Росії. Водночас Франція підтримала Польщу у вимаганні від ЄС ще раз подумати над тим, щоб дозволити українському зерну вільно надходити на єдиний ринок, що викликало протести фермерів. Критики президента Франції кажуть, що він більше говорить, ніж діє", — пише Bloomberg.

Як приклад наводиться президент Чехії Петр Павел, який заявив про закупівлю боєприпасів для України та почав над цим працювати, тоді як Макрон хоч і заявив, що підтримує чеську ініціативу, але Франція ще не зробила фінансового внеску. Німеччина, навпаки, витрачає 300 мільйонів євро (325 мільйонів доларів) на закупівлю 180 000 снарядів.

Від початку війни Франція значно відставала від своїх союзників у загальній кількості допомоги, надісланої Україні.

"Макрон упустив можливість рішуче захопити європейське лідерство на початку російського вторгнення в Україну. Зараз він робить кроки до виправлення цієї помилки", — сказав Рим Момтаз, паризький дослідник Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Нагадаємо, що французький політолог Ніколя Тензер пояснив нову стратегію та назвав причини, які стали поворотними в зміні поглядів французького президента.

Раніше повідомлялося, що Франція розглядає відправку військових до України та вже визначилася, для яких цілей.