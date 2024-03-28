"Ми чітко дали зрозуміти": США не відправлятимуть війська в Україну, — Держдеп (відео)

Як розповів прес-секретар Держдепу Метью Міллер, США і Франція співпрацюють у сфері підтримки України в її обороні від російських загарбників.

Related video

Сполучені Штати не будуть відправляти свої війська в Україну. Про це під час брифінгу повідомив представник Державного департаменту США Метью Міллер.

Міллер не став коментувати чутки про те, що американські чиновники нібито були незадоволені заявами президента Франції Емманюеля Макрона про відправлення військ НАТО в Україну.

"Я не можу прокоментувати ці повідомлення і не збираюся детально коментувати зустріч (Держсекретаря США Ентоні Блінкена в Парижі — ред.), але, звісно, ми чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються надсилати війська до України", — акцентував прессекретар.

При цьому Міллер заявив, що США і Франція співпрацюють у сфері підтримки України.

Метью Міллер про відправлення військ НАТО в Україну (дивитися з 23 хвилини)

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що заяви Макрона про відправлення військ НАТО в Україну нібито розлютили Німеччину й американських чиновників, які в приватних розмовах кажуть, що такий крок може спровокувати зіткнення з Москвою.

"Змусивши Берлін публічно виключити можливість відправки військ, Макрон зумів розвіяти довгострокову двозначність щодо місцезнаходження червоних ліній союзників", — сказало джерело.

Сам же Макрон, за словами журналістів, став провідним голосом у Європі щодо України і взяв на себе провідну роль у протистоянні російській агресії.

Також повідомлялося, що США ведуть переговори з Туреччиною щодо вибухівки через потребу в боєприпасах для України. Виробничі лінії турецької оборонної фірми Repkon до 2025 року вироблятимуть близько 30% усіх у США 155-мм артилерійських снарядів.