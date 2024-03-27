США ведуть перемовини з Туреччиною щодо вибухівки через потребу у боєприпасах для України, – ЗМІ

Виробничі лінії турецької оборонної фірми Repkon до 2025 року, як повідомляє Bloomberg, вироблятимуть близько 30% усіх у США 155-мм артилерійських снарядів.

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США ведуть перемовини стосовно збільшення закупівель вибухівки з Туреччини, щоб збільшити виробництво артилерійських снарядів, оскільки союзники намагаються надати Україні необхідні боєприпаси. Подробиці повідомила агенція Bloomberg.

Постачання з Туреччини тринітротолуолу, відомого як тротил, і нітрогуанідину, який використовується як паливо, матимуть вирішальне значення у виробництві боєприпасів натівського зразка калібру 155-мм. Завдяки виробничим потужностям, як інформує агенція з посиланням на офіційних осіб, що знайомі з обговореннями, кількість снарядів вдасться збільшити утричі. Туреччина ще цього року може стати найбільшим продавцем артилерійських снарядів до США.

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Війна Росії проти України, як зазначило видання, спровокувала світовий попит на боєприпаси, причому західні союзники наполягають на постачанні Києву, навіть коли поповнюють свої власні вичерпані запаси. Офіційні особи на умовах анонімності розповіли, що різке зростання попиту призвело до відставання в глобальних замовленнях. Це створило певне навантаження на ланцюги постачання оборонних засобів, зокрема на такі компоненти, як тротил.

Очікується, що виробничі лінії турецької оборонної фірми Repkon до 2025 року вироблятимуть близько 30% усіх у США 155-мм артилерійських снарядів. Окрім того, Міністерство оборони придбало 116 000 боєприпасів у турецької компанії Arca Defence для постачань цього року, а незабаром планується подальша закупівля для доставлення наступного року. Великі оборонні компанії та менші постачальники починають нарощувати виробництво, очікується, що наступного року виробництво боєприпасів у США та Європі значно зросте, як вважають західні чиновники.

Турецько-американське партнерство у виробництві боєприпасів також виявляє розбіжності в стратегії з ЄС. Протягом кількох місяців учасники європейської спільноти утримувалися від використання коштів для закупівель у Туреччині через позицію Франції, Кіпру, Греції — навіть тому, що йому довелося відкласти свою мету відправити Україні 1 мільйон снарядів до березня до кінця року.

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що Rheinmetall отримає від ЄС 130 млн євро для збільшення виробництва боєприпасів. Кошти будуть спрямовані на реалізацію шести проєктів європейських дочірніх підприємств Rheinmetall AG у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.