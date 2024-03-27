США ведут переговоры с Турцией по взрывчатке из-за потребности в боеприпасах для Украины, — СМИ

Производственные линии турецкой оборонной фирмы Repkon к 2025 году, как сообщает Bloomberg, будут производить около 30% всех в США 155-мм артиллерийских снарядов.

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США ведут переговоры по увеличению закупок взрывчатки из Турции, чтобы увеличить производство артиллерийских снарядов, поскольку союзники пытаются предоставить Украине необходимые боеприпасы. Подробности сообщило агентство Bloomberg.

Поставки из Турции тринитротолуола, известного как тротил, и нитрогуанидина, который используется в качестве топлива, будут иметь решающее значение в производстве боеприпасов натовского образца калибра 155-мм. Благодаря производственным мощностям, как информирует агентство со ссылкой на официальных лиц, знакомых с обсуждениями, количество снарядов удастся увеличить втрое. Турция еще в этом году может стать крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США.

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Словения направит 1 млн евро на проект по закупке снарядов для Украины, — СМИ

Война России против Украины, как отметило издание, спровоцировала мировой спрос на боеприпасы, причем западные союзники настаивают на поставках Киеву, даже когда пополняют свои собственные исчерпанные запасы. Официальные лица на условиях анонимности рассказали, что резкий рост спроса привел к отставанию в глобальных заказах. Это создало определенную нагрузку на цепи поставок оборонных средств, в частности на такие компоненты, как тротил.

Ожидается, что производственные линии турецкой оборонной фирмы Repkon к 2025 году будут производить около 30% всех в США 155-мм артиллерийских снарядов. Кроме того, Министерство обороны приобрело 116 000 боеприпасов у турецкой компании Arca Defence для поставок в этом году, а вскоре ожидается дальнейшая закупка для доставки в следующем году. Крупные оборонные компании и меньшие поставщики начинают наращивать производство, ожидается, что в следующем году производство боеприпасов в США и Европе значительно возрастет, как считают западные чиновники.

Турецко-американское партнерство в производстве боеприпасов также обнаруживает разногласия в стратегии с ЕС. В течение нескольких месяцев участники европейского сообщества воздерживались от использования средств для закупок в Турции из-за позиции Франции, Кипра, Греции — даже потому, что ему пришлось отложить свою цель отправить Украине 1 миллион снарядов к марту до конца года.

Напомним, 26 марта стало известно, что Rheinmetall получит от ЕС 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов. Средства будут направлены на реализацию шести проектов европейских дочерних предприятий Rheinmetall AG в Германии, Венгрии, Румынии и Испании.