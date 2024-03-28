Преследуют две цели: в ВСУ объяснили, чего хочет достичь Кремль ракетными ударами (видео)

Прежде всего, враг заинтересован в нанесении максимального вреда для нашей страны. К тому же Путину нужны переговоры на его условиях, чтобы выиграть время и затянуть войну.

Ракетные удары российской армии по Украине продолжатся. Такие действия направлены на достижение двух целей. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко.

По его мнению, в первую очередь цель врага — как можно больше навредить нашей стране. В то же время президент России Владимир Путин заинтересован в том, чтобы так называемые "переговоры" проходили на условиях, выгодных Кремлю, чтобы в конце концов затянуть войну и восстановить собственный военный потенциал.

В связи с этим Тимочко подчеркнул, что во время сигналов воздушной тревоги обязательно необходимо уходить в укрытие.

По словам представителя ВСУ, сейчас президент страны-агрессора хочет продвинуть "переговоры" и показать наличие у него "силы" и полного "контроля ситуации", именно поэтому Украина, как он считает, якобы должна согласиться на условия Кремля.

Однако на самом деле нет сомнений в том, что Путину не нужен мир. Его главная цель — "заморозить" войну и выиграть время для накопления резервов и сил, чтобы потом ударить с новой силой.

"Есть два момента в этих ракетных ударах и постоянном напряжении. В первую очередь, цель атак — как можно больший вред для нас. Кроме того, Путину нужно закрепить свое влияние на процессы, которые происходят на международной арене",- подчеркнул он.

По мнению Ивана Тимочко, Путин хочет воспользоваться с выгодой для себя с учетом тех вызовов, которые нужно решить Украине, стремится как можно больше навредить, чтобы улучшить свое положение, поскольку в РФ сейчас немало проблем.

"Это мы можем наблюдать после атак по их нефтеперерабатывающим станциям. При этом у них не только упал экспорт бензина, но и теперь они его еще и покупают дополнительно в Беларуси. Поэтому Путин сейчас пытается играть в ва-банк, чтобы не загнать себя в такой тупик, из которого ему уже будет невозможно выйти", — добавил Тимочко.

Иван Тимочко

Напомним, что сегодня майор запаса Алексей Гетьман рассказал, когда следует ждать следующего массированного удара РФ по Украине, добавив, что пока россияне ограничиваются точечными ударами по Киеву.

Также 20 марта президент РФ Владимир Путин пригрозил Украине атаками по гражданской инфраструктуре из-за обстрелов Белгородской области.