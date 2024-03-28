В Раде рассмотрели 95% поправок к законопроекту о мобилизации: когда примут

По словам нардепа Ярослава Железняка, будет еще одно заседание профильного комитета ВР, где рассмотрят дополнительные правки. Однако и после этого документ могут не сразу вынести к рассмотрению во втором чтении.

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершили рассмотрение 4051 поправки к законопроекту о мобилизации из общего числа в 4266, что составляет 95%. Об этом в четверг, 28 марта, сообщил народный депутат от политической партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Нардеп подчеркнул, что завтра планируется завершить процесс внесения изменений в текст законопроекта. Однако это не означает, что законопроект готов к голосованию во втором чтении.

"Во-первых, еще будет одно заседание где рассмотрят дополнительные комитетские правки. Это, тоже завтра. Во-вторых, надо еще решением Комитета утвердить всю таблицу. Здесь график неизвестен пока", — пояснил парламентарий.

Народный депутат Железняк отметил, что сегодняшнее заседание Комитета стало "образцом соблюдения регламента".

Законопроект о мобилизации — что известно

В Верховной Раде второй месяц рассматривается законопроект об усилении мобилизации: комитеты и нардепы рассматривают предложения по отсрочкам от призыва и мотивированию уклонистов. Народный депутат Роман Костенко объяснил, когда может состояться финальное голосование.

21 марта народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сомневается, что Верховная Рада примет законопроект о мобилизации до конца марта. По его словам, потенциал по принятию документа будет зависеть от общего настроя фракций и групп во время рассмотрения в сессионном зале.