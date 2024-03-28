"Начали в прошлом месяце": Украина поздно взялась за усиление линий обороны, — СМИ

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что в регионе начали строить и ремонтировать укрепления только в начале марта. Нардеп Ростислав Павленко поделился, что был разочарован материалами, которые используются.

В Украине возникли опасения, что Силы обороны и местные власти не возлагают достаточно усилий на возведение оборонительных рубежей для противостояния вероятному наступлению ВС РФ на северо- и юго-востоке. Об этом сообщили в Politico.

"Еще с прошлого лета мы предупреждали, что нужно строить оборонительные укрепления в промышленных масштабах, объединяя соответствующих министров и местные военные администрации, чтобы быстро построить оборонительные рубежи и сделать их чрезвычайно прочными", — рассказал нардеп Ростислав Павленко.

В материале говорится, что контрнаступление ВСУ "не оправдало надежд" из-за того, что войска не смогли пробить три линии вражеской "грозной и хорошо продуманной обороны". Теперь, когда не исключено наступление ВС РФ, "наболевшим вопросом" является то, сможет ли Украина построить такие же прочные линии обороны.

"Наконец их начали строить. Но это поздно. Это действительно началось в прошлом месяце", — отметила нардеп и председательница Комитета ВР по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что в регионе начали "строительство и капитальный ремонт" оборонительных укреплений только 1 марта. Когда эти работы будут завершены, он сказать не смог.

"Укрепления имеют комплексное назначение и будут состоять из барьеров, способных остановить броню и минные поля", — добавил Синегубов.

Неназванный бывший старший полевой командир рассказал, что также Украина не имеет достаточно мин для новых укреплений и достаточно личного состава для надлежащего укомплектования.

Сообщается, что президент Владимир Зеленский обсуждал с военным руководством потребность значительно расширить фортификационные сооружения еще в ноябре. Однако правительство выделило на это средства уже в феврале.

"Сейчас деньги есть. Но теперь вопрос вложить деньги в бетон", — отметил Павленко.

Он поделился, что разочарован темпами строительства и материалами, которые используются.

Павленко вспомнил о назначении советником главы Минобороны Кирилла Тимошенко, который фигурировал в коррупционных скандалах. По словам нардепа, у политиков возникли вопросы, почему уволенный из-за "антикоррупционной кампании" человек вернулся в министерство "в такой момент".

Депутат отметил, что потребность оборонительных укреплений обусловливает использование ВС РФ "мощных бомб". Речь идет о ФАБах, которые, в частности, помогали оккупантам в наступлении на Авдеевку в Донецкой области.

"Нам понадобятся очень глубокие укрепления, чтобы противостоять этим авиационным управляемым бомбам. Россияне укрепляются, когда и где только возможно, независимо от того, находятся ли они в наступлении, и это здоровая логика войны", — подчеркнул Павленко.

Напомним, по данным СМИ, Украина получит по чешской инициативе больше боеприпасов, чем планировалось. Страны приняли закупку для Сил обороны миллиона снарядов.

В Гвардии наступления ответили, есть ли предпосылки для наступления ВС РФ на Харьков и какое количество личного состава было бы нужно врагу для захвата города.