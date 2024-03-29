Захватили 505 квадратных км за полгода: в ISW рассказали, как Украина может остановить наступление ВС РФ

Скорость продвижения ВС РФ в течение последних полгода — по 100 кв. км в месяц. При этом наступательные действия врага, которые начались под Авдеевкой, продлятся до середины весны.

ВС РФ начали наступать на позиции ВСУ с середины октября 2023 года, и до конца марта 2024 года захватили 505 кв. км территории. При этом они воспользовались преимуществом в живой силе и снарядах и недостатком этих же составляющих войны в ВСУ. О том, что необходимо, чтобы россияне остановились, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете, опубликованном 28 марта, аналитики отметили, что президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами CBS News заявил о стабилизации линии фронта. В то же время определенные наступательные действия РФ продолжаются — ориентировочно, они притормозятся к середине апреля, указано на портале ISW. Однако, по оценкам главы государства, уже через месяц–два наступление россиян возобновится, и он не уверен, что у Украины будет все в порядке.

Аналитики подсчитали, что в течение пяти с половиной месяцев наступательных действий россияне оккупировали 505 кв. км. После активизации боев под Авдеевкой с последующей потерей этого населенного пункта враг получил 100 кв. км.

Наступление ВС РФ — ситуация под Авдеевкой, 29 марта Фото: DeepStateMAP

Кроме оккупации территории, российское командование достигает еще нескольких целей. Во-первых, они используют недостаток снарядов, который возник в результате приостановления помощи США. Во-вторых, заставляют ВСУ использовать запасы. В-третьих, из-за дефицита огневых средств украинцам приходится выбирать более и менее приоритетные направления и перераспределять ресурсы. Таким образом растут риски прорыва на менее защищенных участках фронта.

В итоге аналитики ISW указывают, что нужно изменить, чтобы остановить продвижение ВС РФ и собрать силы для собственного нового наступления:

восстановление регулярной помощи западных партнеров;

мобилизация граждан в ряды ВСУ.

"[Перечисленное — ред.] сузило бы эти возможности для российских вооруженных сил и обеспечило бы украинским вооруженным силам способность остановить российские силы даже в незначительных тактических достижениях, снизить российские наступательные возможности и подготовиться для будущих контрнаступательных операций", — подытоживается в отчете.

Наступление ВС РФ — детали

Отметим, с февраля 2014 по март 2024 гг. РФ оккупировала почти 110 тыс. кв. км территории Украины. Тем временем в СМИ появляются сообщения о возможности нового наступления российских войск. В частности, 27 марта росСМИ Meduza опубликовало информацию, полученную от анонимных источников в окружении президента Владимира Путина. Они рассказали, что рассматриваются два варианта целей россиян. Согласно первому плану, в ближайшее время планируют вновь наступать на Харьков: уверены, что будут иметь для этого силы. Второй план — повторное наступление на Киев: этот вариант является "менее реалистичным", — процитировали собеседников журналисты.

28 марта военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, когда можно ожидать нового наступления РФ. По его словам, сначала россияне проведут мобилизацию, обучат новых солдат. Ориентировочное время активизации — июль–август 2024 года.

Напоминаем, западное издание проанализировало текущую ситуацию на фронте и в политике и написало, почему РФ будет наступать. Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон предположил возможное участие Путина в совещании стран Большой двадцатки.