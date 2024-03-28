"Молитесь, чтобы не было слишком поздно": почему РФ готова к новому наступлению, — The Economist

Украина медлила со строительством фортификаций, чтобы не отделять от себя оккупированные территории. Кроме того, задерживается мобилизация, которая нужна, чтобы остановить новое наступление РФ.

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Украина в течение ближайших недель будет иметь некоторое облегчение ситуации с обстрелами и боевыми столкновениями. Однако вскоре ВС РФ начнут новое наступление. При этом российские войска получат пополнение и воспользуются проблемами в украинской обороне и наличии оружия. О текущей ситуации на российско-украинской войне говорится в статье, которую 27 марта опубликовало издание The Economist.

Автор The Economist перечислил возможности ВСУ и ВС РФ, которые сложились в результате определенных политических решений, боевых действий и возможностей оборонной промышленности. При этом учли даже погодные условия, которые влияют на возможность ведения атак и штурмов. В итоге указано, что вскоре Россия начнет новое наступление на Украину. Украина будет встречать это наступление ослабленной, тогда как РФ усилится как минимум свежими солдатами.

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Издание ответило на вопрос "Чего ожидать ближайшие несколько недель?" Указывается, что в течение нескольких недель для украинцев будут несколько благоприятные обстоятельства. Например, потепление сделает менее опасными удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Кроме того, весеннее болото ограничит возможность наступательных операции с использованием тяжелой техники.

Однако РФ это время потратит "с пользой", — говорится в статье. В частности, Кремль использует теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", чтобы оживить ненависть россиян к украинцам. Благодаря этому власть надеется, что новая волна мобилизации пройдет "успешно". Набрав и обучив новые войска, ВС РФ пойдут в наступление, уверены в издании.

"Россия, как опасаются, начнет новое большое наступление, как это было в прошлом году. И способность Украины удержаться на этот раз выглядит гораздо менее уверенной сейчас, чем тогда".

Между тем Украина имеет ряд проблем, объяснили журналисты.

США продолжают медлить с предоставлением военной помощи. Европейский Союз, как выяснилось, пока не может предоставить обещанный 1 млн артиллерийских снарядов, а украинская промышленность с этим также не справится. Силы в Европе, например, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, планируют надавить на Украину, чтобы заставить ее сдаться. В Украине притормозилась мобилизация, поэтому войска не получают необходимого пополнения. Фортификационные линии начали строить с задержкой. Причиной подобного решения, предполагает The Economist, является боязнь того, что эти линии, если их построить, станут реальной границей на оккупированных территориях.

"Идея о том, что эта линия может стать основой для будущих мирных переговоров, — это именно то, чего господин Зеленский хотел избежать. Но сейчас опасность настолько велика, что это наименее плохой вариант. В последние недели копатели двинулись, зубы дракона сеют. Надо было начать гораздо раньше. Молитесь, чтобы не было слишком поздно", — завершило издание свои оценки российско-украинской войны.

Новое наступление РФ — детали

Отметим, ранее Фокус публиковал анализ ряда экспертов, военных и чиновников о возможности нового российского наступления в 2024 году.

Например, Минобороны Великобритании указывает, что все еще продолжаются текущие наступательные действия РФ. В частности, враг продвинулся на Авдеевском направлении возле сел Тоненькое, Орловка и Невельское. Однако признает, что движение россиян несколько замедлилось.

Между тем Сергей Гайдай, с недавних пор — глава Мукачевской райгосадминистрации, 25 марта заявил, что возможны серьезные атаки противника в Сумской области. Чтобы уберечься, нужно срочно завершать строительство фортификационных сооружений, уверен чиновник. Об этом же говорил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. По его словам, РФ собирает 100-тысячное войско: где именно будет наступление, неизвестно, но оно произойдет.

Напоминаем, 28 марта аналитики Института изучения войны подтвердили, что Кремль планирует использовать теракт в "Крокусе", чтобы активизировать мобилизацию. Военный эксперт Михаил Жирохин заявил, что у Украины есть несколько месяцев на подготовку сопротивления.