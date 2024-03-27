ВС РФ в 2024 году откроют новое направление для наступления, — Жорин (видео)

По словам замкомандира 3-й ОШБр, пока что нет информации, какой участок фронта будет штурмовать противник, однако уже понятно — там будет достаточно активно. Оккупанты продолжают накапливать личный состав и технику.

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Российские оккупанты уже в этом году намерены открыть еще одно направление фронта, на котором будет крайне активно. Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Максим Жорин в эфире телеканала "Еспресо.TV".

По его словам, точной информации о планах противника сейчас нет — об этом можно только догадываться. В то же время, в перечень возможных угроз могут входить территории возле российской границы.

"Я уверен, что россияне в этом году могут накопить достаточно личного состава и техники для того, чтобы попытаться открыть, как минимум, еще одно направление, кроме Авдеевского. Это будет активное, наступательное направление, но какое именно неизвестно. Мы можем догадаться, принимая во внимание те направления, которые для них важны и где есть места, которые они могли бы попробовать начать давить. Кстати, в этом перечне будет и граница с РФ, которую россияне тоже рассматривают как одно из направлений для возможных наступательных действий", — заявил Максим Жорин.

Отдельно заместитель командира 3-й ОШБр добавил, что противник четко определяют для себя направления основных усилий. Если говорить о нынешнем времени, то сейчас для ВС РФ таким направлением является Авдеевка в Донецкой области. Там достаточно активно уже несколько месяцев.

Напомним, 26 марта Максим Жорин дополнительно предупредил о главных угрозах со стороны оккупантов. По его словам, РФ готова положить более 50 тысяч бойцов даже ради маленького населенного пункта. Однако есть направление, на котором для врага опасно любое движение Сил обороны.