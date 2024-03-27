ЗС РФ у 2024 році відкриють новий напрямок для наступу, — Жорін (відео)

За словами заступника командира 3-ї ОШБр, поки що немає інформації, яку ділянку фронту штурмуватиме противник, проте вже зрозуміло — там буде досить активно. Окупанти продовжують накопичувати особовий склад і техніку.

Related video

Російські окупанти вже цього року мають намір відкрити ще один напрямок фронту, на якому буде вкрай активно. Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) Максим Жорін в ефірі телеканалу "Еспресо.TV".

За його словами, точної інформації про плани противника наразі немає — про це можна тільки здогадуватися. Водночас, до переліку можливих загроз можуть входити території біля російського кордону.

"Я впевнений, що росіяни цього року можуть накопичити достатньо особового складу і техніки для того, щоб спробувати відкрити щонайменше ще один напрямок, крім Авдіївського. Це буде активний, наступальний напрямок, але який саме невідомо. Ми можемо здогадатися, беручи до уваги ті напрямки, які для них важливі і де є місця, які вони могли б спробувати почати тиснути. До речі, у цьому переліку буде і кордон із РФ, який росіяни теж розглядають як один із напрямків для можливих наступальних дій", — заявив Максим Жорін.

Окремо заступник командира 3-ї ОШБр додав, що противник чітко визначають для себе напрямки основних зусиль. Якщо говорити про теперішній час, то зараз для ЗС РФ таким напрямком є Авдіївка на Донеччині. Там досить активно вже кілька місяців.

Нагадаємо, 26 березня Максим Жорін додатково попередив про головні загрози з боку окупантів. За його словами, РФ готова покласти понад 50 тисяч бійців навіть заради маленького населеного пункту. Однак є напрямок, на якому для ворога небезпечний будь-який рух Сил оборони.