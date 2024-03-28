"Моліться, щоб не було надто пізно": чому РФ готова до нового наступу, — The Economist

Україна зволікала з будівництвом фортифікацій, щоб не відділяти від себе окуповані території. Крім того, затримується мобілізація, яка потрібна, щоб зупинити новий наступ РФ.

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Україна протягом найближчих тижнів матиме деяке полегшення ситуації з обстрілами та бойовими зіткненнями. Проте невдовзі ЗС РФ розпочнуть новий наступ. При цьому російські війська отримають поповнення та скористаються проблемами в українській обороні та наявності зброї. Про поточну ситуацію на російсько-українській війні ідеться у статті, яку 27 березня опублікувало видання The Economist.

Автор The Economist перелічив можливості ЗСУ та ЗС РФ, які склались внаслідок певних політичних рішень, бойових дій та можливостей оборонної промисловості. При цьому врахували навіть погодні умови, які впливають на можливість ведення атак і штурмів. В підсумку вказано, що незабаром Росія почне новий наступ на Україну. Україна зустрічатиме цей наступ ослабленою, тоді як РФ підсилиться як мінімум свіжими солдатами.

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Видання відповіло на питання "Чого очікувати найближчі кілька тижнів?" Вказується, що протягом кількох тижнів для українців будуть дещо сприятливі обставини. Наприклад, потепління зробить менш небезпечними удари ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі. Крім того, весняне болото обмежить можливість наступальних операції з використанням важкої техніки.

Однак РФ це час витратить "з користю", — ідеться у статті. Зокрема, Кремль використає теракт в концертному залі "Крокус Сіті Холл", щоб пожвавити ненависть росіян до українців. Завдяки цьому влада має сподівання, що нова хвиля мобілізації пройде "успішно". Набравши та навчивши нові війська, ЗС РФ підуть у наступ, впевнені у виданні.

"Росія, як побоюються, розпочне новий великий наступ, як це було минулого року. І здатність України втриматися цього разу виглядає набагато менш впевненою зараз, ніж тоді".

Тим часом Україна має низку проблем, пояснили журналісти.

США продовжують зволікати за наданням військової допомоги. Європейський Союз, як з'ясувалось, поки що не може надати обіцяний 1 млн артилерійських снарядів, а українська промисловість з цим також не впорається. Сили у Європі, наприклад, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, планують натиснути на Україну, щоб примусити її здатись. В Україні пригальмувалась мобілізація, тому війська не отримують необхідного поповнення. Фортифікаційні лінії почали будувати з затримкою. Причиною подібного рішення, припускає The Economist, є острах того, що ці лінії, якщо їх збудувати, стануть реальним кордоном на окупованих територіях.

"Ідея про те, що ця лінія може стати основою для майбутніх мирних переговорів, — це саме те, чого пан Зеленський хотів уникнути. Але зараз небезпека настільки велика, що це найменш поганий варіант. Останніми тижнями копачі рушили, зуби дракона сіють. Треба було почати набагато раніше. Моліться, щоб не було надто пізно", — завершило видання свої оцінки російсько-української війни.

Новий наступ РФ — деталі

Зазначимо, раніше Фокус публікував аналіз низки експертів, військових та посадовців щодо можливості нового російського наступу у 2024 році.

Наприклад, Міноборони Великої Британії вказує, що все ще тривають поточні наступальні дії РФ. Зокрема, ворог просунувся на Авдіївському напрямку біля сіл Тоненьке, Орлівка та Невельське. Однак визнає, що рух росіян дещо сповільнився.

Тим часом Сергій Гайдай, віднедавна — очільник Мукачівської райдержадміністрації, 25 березня заявив, що можливі серйозні атаки противника в Сумській області. Щоб вберегтись, потрібно терміново завершувати будівництво фортифікаційних споруд, впевнений чиновник. Про це ж говорив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. З його слів, РФ збирає 100-тисячне військо: де саме буде наступ, невідомо, але він станеться.

Нагадуємо, 28 березня аналітики Інституту вивчення війни підтвердили, що Кремль планує використати теракт в "Крокусі", щоб активізувати мобілізацію. Військовий експерт Михайло Жирохін заявив, що Україна має кілька місяців на підготовку спротиву.