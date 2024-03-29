"Хочешь жить — копай": ВС РФ ведут наступление, а Украина активно укрепляет оборону, — FT

По мнению издания, Украина сейчас активно строит новые укрепления в попытке предотвратить дальнейшие потери территории. Однако процесс начался только недавно, и его скорость и эффективность еще предстоит оценить.

По мнению многих украинских солдат, пословица "Хочешь жить — копай" остается актуальной на протяжении всего времени с полномасштабного вторжения России два года назад. Украинские окопы не просто преграждают путь снарядам и пулям снайперов — чем глубже они, тем более эффективно они защищают войска. И теперь в условиях российского натиска эта пословица стала актуальной как никогда. Об этом пишет британская газета Financial Times.

"Это по-прежнему так", — говорит Евгений, солдат на восточном фронте. "Но теперь, если мы не хотим потерять еще больше своей земли, мы должны копать, копать и копать".

Издание отмечает, что спустя месяц после того, как украинские войска были вынуждены отступить из восточного промышленного города Авдеевка в Донецкой области, они все еще оказывают сопротивление, стремясь удержать позиции на фронте.

Ситуация на востоке Украины не стала легче. Российские войска, хоть и не ведут прямых атак, как это было ранее, все еще добиваются небольших, но стабильных успехов на различных участках фронта. Целью России является захват Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей в течение следующих 34 месяцев, по данным Центра оборонных стратегий, украинского аналитического центра по вопросам безопасности.

Украине приходится бороться с ограниченными ресурсами. Запасы артиллерии и боеприпасов сокращаются, в то время как поддержка со стороны Вашингтона и Евросоюза остается неопределенной. Однако самое заметное отсутствие для Украины — отсутствие надежных оборонительных линий. Это делает армию более уязвимой перед продвижением российских сил, отмечает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить новые укрепления вдоль трех линий обороны протяженностью 2 000 км к концу весны. Однако ранее это не считалось приоритетом для военного руководства, которое, казалось, полагалось на поддержку со стороны Запада и не придавало должного значения строительству оборонительных сооружений.

Критики, в том числе украинские аналитики и журналисты, высказывают недовольство в отношении политических и военных лидеров Украины за неэффективное использование ресурсов и отсутствие подготовки к обороне, особенно в городах, таких как Авдеевка, которые давно стали мишенью для российских атак.

"Валентин Бадрак, директор киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения, говорит, что военное руководство Украины испытывало "определенную эйфорию" и верило, что поддержка Запада "никогда не прекратится", что позволит им двигаться вперед — поэтому строительство укреплений за линией фронта не считалось необходимым", — пишет издание.

Несмотря на неудачи и критику, Украина сейчас активно строит новые укрепления в попытке предотвратить дальнейшие потери территории. Новая рабочая группа при министерстве обороны координирует строительство, которое финансируется из государственного бюджета. Однако процесс начался только недавно, и его скорость и эффективность еще предстоит оценить. При этом строительство началось только в феврале, примерно в то время, когда генерал-полковник Александр Сырский был назначен новым главнокомандующим вооруженными силами и объявил, что Украина перешла от наступательных действий к "активной обороне".

Напомним, по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский 11 марта заявил, что в Украине возводят три полосы оборонительных рубежей длиной две тысячи километров.

Также ранее глава Запорожской ОГА Иван Федоров показал, как происходит строительство фортификаций в области. Военные и гражданские подрядчики работают круглосуточно над установкой "зубов дракона", бетонных укрытий, траншей и огневых позиций.