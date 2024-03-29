Массированный обстрел Украины: ВС РФ запустили 99 ракет и БПЛА, — Олещук (инфографика)

По словам командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, основной удар пришелся по топливно-энергетическому сектору Украины. Силам ПВО удалось уничтожить 84 цели. Россияне били "Кинжалами", крылатыми и баллистическими "Искандерами", а также ракетами Х-101/Х-555.

В ночь на 29 марта 2024 года Вооруженные силы Российской Федерации совершили массированный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, используя разнообразные типы ракет и ударных БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По данным командования, россияне запустили 99 единиц средств воздушно поражения, а именно:

60 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 (пусковые районы Приморско-Ахтарска, Курская область, РФ);

3 аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" (запущенные с трех истребителей МиГ-31К, Рязанская область, РФ);

2 баллистических ракеты "Искандер-М" (Крым);

9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34, Белгородская область, РФ);

4 крылатых ракет "Искандер-К" (Курская область, РФ);

21 крылатую ракету Х-101/Х-555 (с одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Энгельс, РФ).

Фото: Воздушные силы ВСУ

По словам командующего, для отражения ракетно-авиационного удара были задействованы зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушной операции были уничтожены 84 воздушные цели, включая 58 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, 5 управляемых авиационных ракет Х-59 и 4 крылатые ракеты "Искандер-К".

Командующий Воздушных сил ВСУ выразил благодарность всем, кто принимал участие в защите Украины от российской агрессии, подчеркнув важность и результативность боевой работы каждого участника.

"Честь и хвала всем, кто защищает Украину от российского террора. Спасибо за боевую работу, спасибо за результат!" — заявил Олещук.

Напомним, утром 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации совершили массированный ракетный обстрел территории Украины. Российские оккупанты атаковали территорию Украины "Кинжалами" и крылатыми ракетами. Взрывы прогремели в Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.