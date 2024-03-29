Мобилизация в Украине: ТЦК поручают полиции доставить десятки тысяч мужчин в военкоматы

Сотрудники военкоматов обращаются к правоохранительным органам относительно доставки военнообязанных граждан, которые уклоняются от воинского учета и призыва, а полиция, в свою очередь, должна осуществлять розыскные мероприятия.

В случае, если военнообязанный после получения повестки не появляется в военкомате в нужное время, сотрудники ТЦК имеют право задействовать правоохранительные органы для задержания и доставки мобилизованного в Территориальный центр комплектования. Об этом сообщил спикер ГУНП в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив в комментарии изданию ТСН.

Так, по его словам, полицейские не имеют доступа к системе "Оберег", ведь с ней работают только сотрудники военкомата.

"С начала полномасштабного вторжения полиция работает в усиленном режиме и делает все для того, чтобы, например, наша Ивано-Франковская область оставалась одним из более безопасных регионов Украины", — сказал он.

Кроме того, спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в комментарии изданию ТСН также подтвердил, что военкоматы регулярно обращаются к правоохранительным органам относительно доставки более чем 30 тысяч человек, которые совершили нарушение мобилизационное законодательство и правила воинского учета.

"Речь идет об общем количестве по состоянию на данный момент. Мы обращаемся в полицию относительно их доставки, а полиция, насколько я понимаю, должна проводить розыскные мероприятия", — сказал Роман Истомин.

При этом, адвокат Ростислав Кравец заявил журналистам, что военнообязанные не могут самостоятельно узнать, есть ли их фамилия в специальных реестрах.

"В отношении 90% военнообязанных можно сказать, что вряд ли ТЦК может подтвердить получение ими повестки. В большинстве случаев этим лицам ничего не угрожает, но если будет доказано, что они не появились по требованию ТЦК, то им грозит штраф 850 грн", — рассказал ТСН.ua Ростислав Кравец.

Юрист подчеркнул, что в случае обращения в суд, в первую очередь решающим фактором будет наличие или отсутствие подтверждения вручения повесток, а также факт пропуска срока появления в военкомате.

Напомним, адвокат Андрей Межирицкий заявил, что заболевание ожирение позволяет исключить или ограничить возможность мобилизации мужчины в армию.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что в Украине не планируют делать призывной возраст ниже 25 лет. Он отметил, что из-за отказа от срочной службы, мужчинам от 18 до 25 лет необходимо пройти общевойсковую службу.