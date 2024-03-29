Дальность до 2000 км: в Китае создали экстремально дальнобойную зенитную ракету, — СМИ

Утверждается, что новая ракета оснащена двухступенчатым двигателем с комбинированным циклом RBCC. А для обеспечения эффективности ее работы должна быть развернута целая спутниковая группировка.

Китайские инженеры утверждают, что им удалось разработать зенитную ракету класса "земля-воздух" с экстремальной дальностью поражения — более 2000 км. Команда под руководством младшего научного сотрудника Северо-Западного политехнического университета Су Хуа заявила, что оружие сможет сбивать самолеты и бомбардировщики раннего предупреждения. Об этом 28 марта сообщили в South China Morning Post.

Обозреватели пишут, что армии Китая требовалось оружие подобного класса с длиной не более 10 метров и весом не более 4 тонн, для размещения на мобильных пусковых установках. Однако команде якобы удалось превзойти все ожидания и создать ракету длиной 8 метров и и массой 2, 5 тонн, и главное — с экстремальной дальностью полета.

Технические подробности оружия пока не разглашаются. Известно лишь то, что прототип оснащен твердотопливным ракетным двигателем для первых этапов полета и реактивный двигатель для движения в верхних слоях атмосферы. Также сообщается, что конструкция новой ракеты напоминает гиперзвуковой аппарат Feitian-1, который имеет аналогичную двухступенчатую силовую установку с комбинированным циклом RBCC – Rocket-Based Combined Cycle и был успешно испытан университетом два года назад.

Что касается принципа действия, то в публикации говорится о спутниковой навигации. По словам ученых, данные с разведывательных спутников в режиме реального времени будут направлять новую ракету, прежде чем она переключится на собственные датчики на заключительном этапе полета и взорвет свою боеголовку, когда достигнет эффективной дальности поражения.

Не обошлось и об упоминании технологии искусственного интеллекта, которая поможет определять взлет самолетов ДРЛО и бомбардировщиков. Технология интегрирована в спутниковую систему A2/AD, которую Китай развивает, чтобы справиться с потенциальными военными конфликтами в таких горячих точках, как Тайваньский пролив и Южно-Китайское море.

Китайская ракета Feitian-1

Комментарии экспертов

Обозреватели Defense Express в свою очередь отметили, что перед китайскими инженерами стояла сверхсложная задача, так как у самой известной на сегодняшний день дальнобойной ракеты SM-6 дальность поражения достигает 370 км.

Также отмечается, что ракета с такой заявленной дальностью должна быть оснащена сверхзвуковым двигателем, но даже при скорости в 5 Махов, она будет преодолевать 2000 км за 22 минуты.

"Именно поэтому отмечается, что главной целью таких ракет должны стать не истребители, а стратегические бомбардировщики, воздушные танкеры и самолеты AEW&C как крупные маломаневренные и медленные цели", — подчеркнули эксперты.

Американский бомбардировщик B-52 Фото: Открытые источники

Но больше вопросов у специалистов не к заявленной дальности и даже не к гиперзвуковым возможностям, а к принципу наведения ракеты на цель. Дело в том, что создание упомянутой выше спутниковой сети — это задача сложнее, чем создание дальнобойного перехватчика. Сложность заключается в том, что такая система должна будет иметь стабильно покрытие в любой промежуток времени, в противном случае об эффективности такого решения не может быть и речи.

Поэтому китайцам предстоит решить более сложную задачу и развернуть космическую группировку, чтобы обеспечить возможность применения таких видов ракет. Однако Пекин вполне может вкладывать в подобные решения огромные ресурсы, поскольку в потенциальном противостоянии США будут полагаться на дальнобойные удары и стратегическую авиацию, для которых крайне необходимы самолеты ДРЛО и танкеры-заправщики.

Напомним, в конце декабря в Китае впервые показали работу зенитно-пушечного ракетного комплекса Type 625. Сообщалось, что установка имеет 25-мм пушку типа Гатлинга с шестью стволами и современные средства обнаружения.