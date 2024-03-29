ВС РФ ночью атаковали 10 регионов Украины: на Киевщине враг ударил по частным домам (фото)

В регионах за медицинской помощью сразу после вражеских ударов обратились 6 украинцев, среди которых — ребенок. В Киевской области обошлось без пострадавших.

Российские оккупанты в ночь на 29 марта атаковали ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты и частные дома в городах Украины. Под ударом оказались 10 регионов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации МВД, более 150 спасателей и 35 специализированных автомобилей ГСЧС были привлечены к ликвидации последствий ночных и утренних ударов ВС РФ.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что за медицинской помощью сразу после вражеских ударов обратились 6 человек, среди которых — ребенок. Зафиксировали разрушения около 10 частных домов, еще десятки — повреждены.

"В эти минуты спасатели продолжают ликвидировать последствия российских ударов, следователи фиксируют преступления, с пострадавшими с ночи работают наши психологи ГСЧС и Национальной полиции", — говорится в сообщении.

Ночная атака дронов на Киевщине: что известно

В ночь на 29 марта, оккупанты нанесли очередной удар по Киевской области. Полиция Киевщины на месте происшествия задокументировала последствия атаки противника.

Как уточнили правоохранители, повреждены два частных дома, а также хозяйственная постройка. Зафиксированы выбитые окна и разрушение потолка. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации запустили 99 воздушных целей во время атаки на мирные города Украины. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 84 такие цели.

Кроме этого, в пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что 29 марта во время вражеского обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в частности тепловые и гидроэлектростанции. Графики почасовых отключений ввели в Днепропетровской и Харьковской областях.