"Есть один долг": Сырский рассказал, почему Зеленский уволил Залужного

Состав Генштаба и других органов военного управления будет обновлен боевыми офицерами с большим практическим опытом, который они приобрели на поле боя, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что генерала Валерия Залужного уволили с должности по "веским причинам". Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

Он отметил, что у военных "есть одна обязанность", он не обсуждает, а выполняет приказы.

"Поэтому если у Президента страны, Верховного Главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, — это означает, что эти причины — весомые", — сказал Александр Сырский.

По его словам, он с Залужным работали бок о бок в самые тяжелые времена еще до 24 февраля 2022 года. Сырский отметил, что знания и опыт, приобретенный во время полномасштабной войны в боях с преобладающим врагом, будет направляться на повышение эффективности действий и максимально поражения оккупантов.

Военное руководство сейчас отрабатывает алгоритмы работы органов военного управления. Речь идет о тщательном и детальном планировании действий объединений, соединений и частей с учетом фронта.

Александр Сырский отметил, что успехи военных операций и жизни людей зависят от четкой работы вертикали, охватывающей планирование и обеспечение боевых действий, и своевременной поставки новейшего оружия и боеприпасов от партнеров. Он считает, что штабы должны знать все потребности фронта и владеть ситуацией на каждом участке. В результате на первый план выходит квалификация офицеров, которые относятся к органам военного управления.

"Состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом боевых действий, который они приобретали на полях уже этой войны", — добавил он.

Напомним, 7 марта президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру генерала Валерия Залужного на должность посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

9 марта из СМИ сообщили, что генерал Валерий Залужный прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его непригодным к военной службе. После увольнения с должности генерал находился в распоряжении министра обороны Умерова, а затем он решил уволиться со службы.