Красные линии позади: передача ATACMS Украине уже не так рискованна, — Пентагон

Американский генерал Чарльз Браун отметил, что вялая реакция Москвы на серию недавних атак украинских БПЛА в глубине территории РФ позволила Пентагону скорректировать свой анализ риска отправки в Украину дальнобойных ракет.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун в контексте поставок Украине дальнобойных тактических ракет ATACMS 28 марта заявил, что риски эскалации из-за таких шагов не так высок, как, возможно, в 2022 году. По его словам, об этом свидетельствуют и реакция Москвы после ударов украинских сил по территории РФ. Об этом сообщает Defense One.

Обозреватели пишут, в сентябре 2022 Кремль заявил, что предоставление такого оружия Украине пересечет "красную линию", поскольку его дальность позволит Украине нацеливаться на Москву.

Поэтому Белый дом постоянно сопротивляется, во всяком случае публично, предоставить Украине дальнобойные ATACMS. Такая позиция связана с тем, что в Пентагоне ссылаются на российскую военную доктрину, в частности, на так называемый экзистенциальный риск, утверждая, что предоставление Украине такого оружия может привести к ядерному ответу со стороны России или подтолкнуть ее к нападению на партнера по НАТО.

Однако есть вероятность того, что Соединенные Штаты все же тайно отправили небольшое количество дальнобойных тактических ракет, но администрация президента Джо Байдена не подтверждает, но и не опровергает эту информацию.

Что касается слов Брауна, то фактически он также не стал официально подтверждать или опровергать эти сообщения. В то же время он отметил, что вялая реакция России на серию недавних атак украинских беспилотников в глубине российской территории позволила Пентагону скорректировать свой анализ риска отправки ATACMS.

"Я чувствую, что риск эскалации не так высок, как, возможно, в начале процесса, потому что со временем мы понимаем немного больше. Это те вещи, на которые мы обращаем внимание. Какова вероятность эскалации, исходя из различных возможностей и различных действий", — подчеркнул Браун.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 марта заявил, что Украина со временем получит дальнобойные ракеты ATACMS и другое необходимое вооружение от США. По его словам, работа в этом направлении продолжается, и нужно подождать.